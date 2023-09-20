"Зірка смерті" і "Вбивця FPV": як волонтери створили для ЗСУ унікальну зброю проти дронів

Сергій Герасимюк з Мукачева і його команда збирають компактні засоби РЕБ, які не підпускають дрони-камікадзе до української техніки і штурмовиків, особливо на південному напрямку.

Волонтерська ініціатива "Антидрон Україна" виготовляє для військових "окопні" (невеликі та дешеві) засоби радіоелектронної боротьби для придушення російських дронів безпосередньо на полі бою. Засновник проєкту, український волонтер та інженер за однією з освіт Сергій Герасимюк в інтерв'ю Фокусу розповів, як вони допомагають Збройним силам.

За його словами, засоби РЕБ від "Антидрон Україна" наразі покривають потреби військових у найнижчих ланках — на рівні персональних пристроїв, комплексів для захисту взводів, рот, евакуаційних авто, малих бронегруп чи окремих бронемашин. Ці відносно маленькі системи можуть кардинально змінити хід бойових дій, окрему операцію чи результативність на певному напрямку в цілому.

Минулого липня проєкт "Антидрон Україна" повідомив, що розробив компактну систему для протидії ворожим дронам зі скиданнями боєприпасів і "камікадзе" типу FPV (First Person View). Під час випробувань військові встановили на танк Т-72 комплекс потужністю 50 Вт, який створював "псевдокупол" радіочастотних перешкод у діапазоні 900 МГц. За словами розробників, засіб РЕБ добре захистив машину в бойових умовах, придушуючи російські безпілотники — жоден з них не долетів до цілі навіть по дотичній, що в рази відрізняло танк, оснащений засобом, від сусідніх екіпажів.

Пізніше, узагальнюючи звіти екіпажу, який тестував засіб три тижні, Сергій Герасимюк відзначив доволі високу ефективність придушення ворожих FPV-дронів на відстані, з якої вони не можуть завдати поразки або спрямувати смертельний кумулятивний заряд на український "панцирник".

Антидроновий комплекс для танка в захисному кейсі Антидроновий комплекс для танка в металевому ящику Фото: Facebook

Сам Сергій Герасимюк визнав, що купольний засіб РЕБ від "Антидрон Україна" працює не ідеально, як і будь-яка техніка. Під час війни йде постійна гонка озброєнь, і росіяни час від часу знаходять засоби протидії українським технологіям, це стосується та антидронових комплексів. Тому що на місці прогрес не стоїть, у Росії теж зрозуміли, що з українського боку встановлені засоби РЕБ, почали шукати інші канали управління, цілі, алгоритм заходу на ураження.

"Роботу свою на 98% він виконує, і дозволяє хлопцям робити свою справу, а не моніторити небо. Стовідсоткового захисту від FPV фактично не існує, навіть придушивши всі БПЛА над собою, РЕБ не завадить дрону з підвішеним кілограмом вибухівки під дією сили тяжіння вертикально впасти на позицію або броню, яку "захищає", адже на відміну від "Мавіків" та інших "весільних" дронів, які зависають під час придушення, FPV прямує за напрямком останнього положення стіків управління — і тут вже випадок, або фізика", — прокоментував Сергій Герасимюк.

Антидронова система розміщується в міцному пластиковому кейсі, а під час розміщення на техніці додатково ховається в металевий ящик, щоб зовні стирчала лише антена. Комплекс може живитися від вбудованого акумулятора, який забезпечує до 4-6 годин автономної роботи. Технічні характеристики можуть бути різними і залежать від потреб конкретних підрозділів. Один із продемонстрованих волонтерами у Facebook зразків має такі показники:

частотні діапазони — 900 МГц / 2,4 ГГц / 5,8 ГГц;

потужність — 50 / 50 / 20 Вт;

акумулятор — 52 Аг;

живлення — 220 В, 400 Вт;

вага — близько 10 кг;

температурний режим — від -20 до +40 градусів Цельсія.

Мобільні комплекси придушення БПЛА від "Антидрон Україна" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Виробники намагаються обережно висвітлювати свої системи, оскільки росіяни уважно стежать і за нагоди копіюють технології. Сергій Герасимюк каже, що саме так сталося з антидроновими "куполами" для танків: у РФ фактично вкрали саму ідею і навіть форм-фактор кейса, а вже за місяць презентували свій комплекс під назвою "Тритон" на виставці "Армія 2023", що відбулася в серпні.

"Експерти та спільнота одразу рознесли ті фото на "сміхи". Незатертий логотип "HONDA" одразу був упізнаний мотофанами як "кофер для мотоцикла туристичний" з Aliexpress. Називається — що було в гаражі — те й винайшли", — висловився Сергій Герасимюк.

Російську антидронову систему "Тритон" запакували в кейс від мотоцикла Honda Фото: ВКонтакте

На думку інженера, система "Тритон", якою так хваляться росіяни, — просто гарна обгортка, оскільки вони не змогли б так швидко створити робочий виріб. Для прикладу, фахівці "Антидрон Україна" місяць витратили лише на тестування свого комплексу, а у РФ за такий самий час нібито зробили повноцінний засіб РЕБ, який можна продемонструвати на виставці.

"Лише макетування, без повноцінної реалізації, за такий термін — це лише сирий, візуальний 3D-макет", — підкреслив український розробник.

За словами Сергія Герасимюка, виробництво псевдокупольних комплексів від "Антидрон Україна" зараз відбувається в режимі "нон-стоп" — як тільки передають 10-20 засобів ЗСУ, то отримані від волонтерів кошти відразу перекидають на виробництво, і так по колу. Крім таких засобів інженери також збирають антидронові рушниці C-Vog Plus, які українські військові назвали "Зірками смерті" за високу ефективність на полі бою.

Рушниці C-Vog Plus українські військові за високу ефективність назвали "Зірками смерті"

Така рушниця придушує БПЛА в чотирьох діапазонах, важить всього 3,65 кг і може автономно працювати до 100 хвилин завдяки вбудованому акумулятору. Наразі ініціатива відправила на фронт уже 265 C-Vog Plus, собівартість самого пристрою становить близько 90 тис. грн, ще 11 тис. грн коштує акумулятор, який солдат має носити в підсумку. Це зовнішній акумулятор вагою 1,7 кг, який продовжує роботу пристрою ще більш ніж на 2 години, якщо потрібна додаткова автономність на додачу до внутрішньої батареї, загалом виходить близько 4 годин.

Антидронові рушниці С-VOG Plus вже випускаються серѕ Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

"Ми довели її до ідеалу в технічному плані, і вона запихає за пасок рушниці вдвічі потужніші, як за ефективністю, так і за низкою технічних показників, наприклад, співвідношення ефективності, дальності протидії, потужності на канал та інших. Так завжди буває — коли робиш продукт під потреби "цільової аудиторії" саме з тими характеристиками, які хлопці й чекають від антидронового засобу", — каже Сергій Герасимюк.

Сергій Герасимюк разом із командою розробив FPVKiller — ще більш компактний пристрій проти російських ударних БПЛА, який можна легко тримати однією рукою, носити з собою завдяки вазі 1.35 кг і вмикати на 1-2 хвилини. Українські військові вже активно застосовують їх під час штурмів, захищаючись від атак FPV-дронів, особливо на Південному напрямку, де поля, степи, і сховатися від ворожих ударних апаратів просто немає можливості. Вартість FPVKiller майже у 20 разів менша, ніж деяких популярних антидронових рушниць.

Засіб РЕБ проти дронів FPVKiller від Антидрон Україна Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Сергій Герасимюк підкреслює, що "Антидрон Україна" не є бізнесом, а радше волонтерський проєкт, покликаний закрити потреби українських військових у засобах РЕБ, адже це потрібно для захисту України. З часом ініціатива перетворилася на профільний формат роботи, і зараз вищі чини певних структурних підрозділів Сил оборони звертаються за консультаціями.