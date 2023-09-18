Британія досі не передала ЗСУ обіцяні далекобійні дрони: чому вони потрібні, — DJ

Українці поки не можуть налагодити масове виробництво, і британські БПЛА значно полегшили б ситуацію, завдаючи ударів по РФ.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв передати Україні доволі широкий перелік зброї, в якому були зокрема названі ударні БПЛА або дрони-камікадзе з дальністю дії до 200 кілометрів. Однак українські військові досі не отримали обіцяні безпілотники, пише UK Defense Journal.

Що обіцяв уряд Ріші Сунака

15 травня очільник британського уряду зробив заяву про надання Україні крилату ракету повітряного запуску Storm Shadow. Вона була не єдиною обіцянкою прем'єр-міністра Ріші Сунака — він також анонсував постачання сотень ударних безпілотників. Подробиць було мало, але дальність польоту (200 км і більше), кількість безпілотників (сотні) та їхня роль (атака) дають підстави припустити, що британський посадовець мав на увазі ударні безпілотники з фіксованим крилом, аналогічні до тих, що їх Україна використовує для ударів окупованому Криму та території самої Росії.

Безпілотники мали надійти "найближчими місяцями", проте згодом про постачання ударних безпілотників не повідомлялося, так само як і про те, що вони перебувають у розробці. Повідомлялося, що Велика Британія була зацікавлена в розробці односторонніх ударних безпілотників на початку 2023 року, але тільки для прототипів, що використовують такі методи, як 3D-друк для виготовлення планера. З огляду на те, що Велика Британія працює з такими виробниками, як QinetiQ UK, які можуть швидко адаптувати наявні планери та безпілотники для України, недостатня концентрація уваги коштує дорогоцінного часу.

Чому безпілотники так важливі для України

UK Defense Journal пише про те, що Україна відчуває гостру потребу в ударних безпілотниках з великим радіусом дії. Протягом більшої частини конфлікту українські військові не могли вразити російські склади, штаби й аеродроми за лінією фронту. Раптова можливість регулярно завдавати ударів по цих об'єктах поставила Росію перед серйозною дилемою: або тримати основну частину ППО біля лінії фронту для стримування української авіації, або відтягнути частину комплексів для захисту ключових об'єктів у тилу.

Українці розробили й застосували проти Росії кілька різних видів ударних безпілотників односторонньої дії, однак їй ледве вдається нарощувати їхнє виробництво. У серпні українські безпілотники завдали ударів по аеродромах на території Росії, а зараз обмежена кількість дронів не дає змоги повністю розкрити потенціал повітряної кампанії.

Постачання британських БПЛА можуть на короткий час полегшити роботу українських виробників, поки вони налагоджують масове виробництво. Навіть якщо Велика Британія вимагатиме, щоб її безпілотники використовували тільки проти військових об'єктів на окупованій території України, це дасть змогу вивільнити системи українського виробництва для ураження на більшій дальності. На окупованій території є багато цінних цілей, зокрема кораблі Чорноморського флоту, дислоковані в Севастополі. Маючи достатню кількість безпілотників великої дальності, Україна могла б зрівнятися за темпами з Росією, яка атакує українські міста.

Постачання БПЛА в Україну: у чому Велика Британія може знайти вигоду

Виготовлення і відправка великої кількості недорогих безпілотників не вплине на боєготовність Великої Британії і одночасно погіршить становище російських збройних сил і підтримає британських виробників безпілотників. Крім того, відправлення недорогих безпілотників набагато простіше для військових, ніж відправлення зі складу кількості танків і бронемашин, що скорочується. Передача дронів також не загрожує ескалацією конфлікту, оскільки надання Storm Shadow, набагато потужнішої зброї, не викликало суттєвої відповіді з боку Росії.

Виробництво безпілотників вигідне як Великій Британії, так і Україні. Це стимулює розвиток британської безпілотної промисловості, але створення недорогого безпілотника з великою дальністю польоту також має потенціал для експорту і використання в навчанні. Багато країн НАТО не мають бюджету для закупівлі та утримання великого парку ракет або іншої складної зброї протистояння, а ось ударні безпілотники досить дешеві, щоб їх могли придбати невеликі країни НАТО.

Збройним силам Великої Британії також знадобляться подібні платформи для навчальних цілей, оскільки дешеві ударні безпілотники односторонньої дії становлять зростаючу загрозу для військово-морських операцій та експедиційної війни.

"Важливо змусити уряд виконати обіцянку, дану Україні. Київ продемонстрував, що може використовувати безпілотники дальнього радіуса дії з високою ефективністю, і що він може застосовувати їх на окупованій і російській території без жертв серед мирного населення", — підкреслює медіа.

Нагадаємо, 14 червня Міністерство оборони Великої Британії показало відео з новими безпілотниками, які мали направити в Україну вже в липні. Дрони, про які йшлося, планували включити до пакета військової допомоги Україні, анонсованого в лютому 2023 року.

А наприкінці травня стало відомо, що у Великій Британії проведуть конкурс із розробки бойових дронів для України. Британська влада і зараз мотивує своїх інженерів розробляти БПЛА для РЕБ, розвідки і прямої атаки противника.