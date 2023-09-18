Росія потерпає від нестачі дронів через обмеження Китаю: Україна теж під загрозою

Експортні обмеження Китаю заважають завозити безпілотники в Росію, а також призвели до дефіциту цінних компонентів, зокрема тепловізорів.

У Росії почався дефіцит дронів і комплектуючих до них через заборону Китаю поставляти безпілотники для військових цілей. Про це йдеться в матеріалі російського видання "Коммерсантъ", який було опубліковано в понеділок, 18 вересня.

Зазначимо, що Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня дійсно запровадило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден (БПС), які можуть бути використані у військових цілях.

Які постачання з Китаю в РФ опинилися поза законом

У Росію припинилися постачання дронів вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг із тривалістю польоту понад 30 хвилин. Також під заборону потрапили безпілотники, здатні нести вантаж із функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою. Крім того, Китай обмежив постачання радіообладнання для дронів, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної дальнометрії та позиціювання.

При цьому влада КНР забороняє експорт будь-яких безпілотників незалежно від характеристик, якщо вони будуть застосовуватися у військових цілях. Якщо китайський експортер порушить вимоги ліцензії, йому загрожує адміністративна відповідальність, а в разі навмисного порушення — кримінальна.

Що така заборона означає для учасників ринку

З посиланням на учасників ринку безпілотників, з якими журналісти поговорили на правах анонімності, заборона влади КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до припинення постачання навіть продукції, що не потрапляє під введені обмеження.

Великі російські виробники дронів встигли створити запаси запчастин. Вони сподіваються, що їхні постачальники в Китаї зможуть отримати всі дозволи, але їх оформлення може зайняти до року, розповіли співрозмовники видання. Для цього треба довести, що дрон не буде використано у військових цілях і надати інформацію про кінцевого одержувача.

Своєю чергою продавці китайських дронів намагаються налагодити паралельний імпорт. Втім, стикаються з протидією, зокрема і в Казахстані, де днями посилили процедуру ввезення.

Російські виробники, що працюють на іноземній компонентній базі, вже попереджають своїх клієнтів про перегляд цін щонайменше на 20%. Низка виробників і продавців у РФ зазначили, що в міру вичерпання складських запасів сподіваються на можливість замовлення на Aliexpress, але гарантій їхнього отримання поки що немає.

Реакція на дефіцит БПЛА в Росії

Представники Мінпромторгу РФ у коментарі ТАСС заявили про те, що не отримували звернень виробників про проблеми з поставками безпілотників і складників до них із Китаю.

Український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі прокоментував ситуацію в Росії:

"З 1 вересня Китай нарешті вжив заходів проти поставок відверто військових комплектуючих на ринок РФ. Звичайно, це все на папері. Що буде насправді, подивимося".

Сергій Бескрестнов також звернув увагу на кілька важливих моментів, які потрібно знати українцям у зв'язку з обмеженнями, встановленими Китаєм:

РФ заздалегідь запаслися деталями для дронів на найближчий час;

Росія налаштовує паралельний імпорт усіх компонентів через Казахстан та інші найближчі країни;

Китай відвантажуватиме в РФ вантажі перевіреним "не військовим замовникам" з ліцензією Мінторгу Китаю.

Однак такі експортні обмеження вдарять не тільки по країні-агресорці Росії, а й по Україні.

"Це все стосується нас. Чи запаслися ми комплектуючими? Чи шукаємо інші шляхи логістики? Без поняття", — резюмував у своєму пості Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, наприкінці серпня ми писали про те, як і в кого Росія купує деталі для БПЛА "Ланцет". Росія досі закуповує у європейських виробників низку матеріалів для виробництва друкованих плат, які потрібні для виробництва технологічної зброї: епоксидні композити, поліамідні клеї, полімерну плівку, обладнання для тестування.

А на початку липня ми писали про те, які БПЛА опинилися під забороною через рішення Китаю обмежити експорт дронів. Під деякі з цих обмежень потрапляють дрони лінійки Mavic 3 або Matrice від китайського виробника DJI, які активно застосовуються як українськими, так і російськими військами.