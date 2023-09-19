У Європі хочуть створити найпотужнішу систему РЕБ для захисту літаків: як вона працюватиме

Наразі починається друга фаза розроблення єдиної системи захисту.

Консорціум європейських компаній переходить до другого етапу створення єдиної системи REACT, яка покликана захистити винищувачі в Євросоюзі від ракетних атак і одночасно глушити РЕБ ворога. Про це пише Defense News.

Програма REACT призначена для розроблення системи, здатної глушити будь-які сигнали, що використовуються для націлювання на європейські літаки, і водночас мати можливість відключати випромінювачі радіоелектронної боротьби противника.

Консорціум, до якого входять європейські виробники датчиків Hensoldt, Elettronica і Saab, отримає гроші з Європейського фонду оборони (EDF) на цю роботу. Другий етап має розпочатися вже за кілька місяців. Розробка проходить під керівництвом іспанської компанії Indra.

Під час першої фази REACT галузеві партнери розробили сценарії експлуатації та вивчили потенційні загрози, з якими новій системі радіолокаційного захисту доведеться зіткнутися в найближчі 15-20 років. У результаті цих зусиль було розроблено архітектуру, специфікацію і попередній проєкт можливостей системи. Консорціум сподівається розробити модульну систему на основі реконфігурованої архітектури. Під час другого етапу планується консолідувати загальноєвропейське визначення та оцифрування місій електронного нападу, а також встановити базовий сценарій для координації місій між різними активами та країнами.

"Оскільки армії ЄС стикаються з дедалі складнішими комплексними системами протиповітряної оборони великої дальності, можливості модернізації бортової електроніки стають необхідним методом захисту", — заявив журналістам видання Пабло Гонсалес, керівник Indra оборонних і космічних програм НАТО і Європи в Indra.

Гонсалес зазначає, що в Indra є прогрес, отриманий з першого етапу ініціативи. Так само Indra також є одним із трьох головних підрядників тринаціональної програми Future Combat Air System (FCAS), що представляє іспанську промисловість, а також виступає провідним підрядником за портфелем датчиків програми. Щоправда, в Indra так і не уточнили інформацію щодо будь-якої схожості між роботою над REACT і роботою над FCAS.

Сама програма FCAS, до якої також входять Франція і Німеччина, триватиме до 2029 року, коли очікується, що прототип-демонстратор можна буде випробувати в реальних умовах. Indra планує отримати 600 мільйонів євро за свою роботу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в Україні створюють "армію РЕБ" за стандартами НАТО. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, "Армія РЕБ" функціонуватиме, так само як і "Армія дронів".