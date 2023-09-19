США вперше зацікавила система для управління БПЛА з України: чим унікальна Bavovna.ai

Стартап отримає фінансування і можливість спільної роботи з провідними військовими інженерами США.

Програма Міністерства оборони США Air Force Labs Masschallenge тепер співпрацює з українським стартапом Bavovna.ai, що займається розробкою навігації для дронів. Про це в інтерв'ю порталу AIN розповів директор із маркетингу та співзасновник компанії Максим Прасолов.

Метою проєкту було розроблення функціональної, захищеної від атмосферних впливів навігаційної системи для військових дронів, які не потребують доступу до супутників. У випадках, коли ворогом глушиться сигнал GPS або засоби радіоелектронної боротьби заважають координації дронів, штучний інтелект від Bavovna.ai має забезпечити інерціальну навігацію. Цей метод навігації ґрунтується на вимірюванні прискорення і кутової швидкості рухомого об'єкта. Отримані дані використовуються для обчислення координат, швидкості та інших параметрів руху.

"Ми створили вдосконалену штучним інтелектом інерціальну навігаційну систему, що забезпечує точність на рівні GPS на великих дистанціях без необхідності GPS або будь-якого іншого зв'язку з транспортним засобом. І головне: ми не залежимо від систем комп'ютерного бачення, у нас інший підхід", — каже Максим Прасолов.

Проєкт Bavovna.ai був створений 2022 року, а вже за рік перейшов від концепції до реалізації та перших клієнтів. Серед них виробники дронів, зокрема Aurelia Aerospace, Radiobird та інші. До команди стартапу, що працює над проєктом у США, входять докторант, інженери та авіаконструктори з України з досвідом участі у війні з російськими окупантами.

Bavovna.ai стала першим українським стартапом, який запросили долучатися до військової програми США, для цього розробникам довелося пройти жорстку боротьбу і випередити сотні інших учасників, каже Максим. Зате тепер стартап отримує доступ до клієнтів усередині системи Міноборони США, федеральних агентств, служб контролю кордонів і багатьох інших. Перемога в конкурсі дає стартапу доступ до non-dilute фінансування проєктів із кінцевими клієнтами від $1,25 до $10 млн. Крім того, у фахівців із Bavovna.ai з'явилася можливість пліч-о-пліч попрацювати з головними розробниками інерціальних навігаційних систем Tomahawk і Fire Scout.

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