Український комплекс Bavovna поліпшить дрони ЗСУ: він уже проходить випробування (відео)

Завдяки новій технології безпілотники можуть обходити ворожі системи радіоелектронної боротьби та працювати навіть без зв'язку з операторами.

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Український стартап Bavovna AI проводить розробку системи управління дронами на основі штучного інтелекту для того, щоб безпілотники змогли протистояти радіоелектронній боротьбі та самостійно діяти навіть без зв'язку. Про це пише Shephardmedia зазначаючи, що раніше команда з Києва займалися медичними розробками з ШІ, але тепер привернули всю увагу на безпілотники, переїхавши до Польщі.

Основним сегментом розробки є навігаційний комплекс Bavovna, який являє собою модуль масою 800 г у корпусі із захистом від електромагнітних завад, який містить IMU (інерційно-вимірювальний пристрій) і блок управління польотом на основі штучного інтелекту. Цей модуль вже випробовують на американському дроні Aurelia 6X і на більшому безпілотнику, назву якого тримають у таємниці. Так само модуль проходить випробування на дроні RadioBird, виробництва польської компанії, яку заснували українці.

Дрон RadioBird так само оснастили модулем із ШІ Фото: Скриншот

Керівник Bavovna AI розповів журналісту видання, що компанія працює з системою глибокого навчання (Deep Learning). Ця система передбачає використання глибокої нейронної мережі, яка дає змогу безпілотника працювати з метою і закладеними даними місії, після чого він самостійно її виконує навіть за відсутності зв'язку з оператором.

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Випробування дрона показали, що ШІ зміг керувати безпілотником без дистанційного керування, GPS, зв'язку або іншої підтримки. Він успішно виконав завдання зі збору розвідданих і повернувся на базу. Тестування зараз проводять у Польщі, і на середину серпня інший дрон, RadioBird Defender, здійснив 16 польотів і 30 годин нальоту, що дало інженерам масив корисної інформації, яка дасть змогу внести коригування для поліпшень. Компанія заявила, що зараз навчає дрон Aurelia 6X для повністю автономної навігації при виконанні повного плану польоту з цільовою відносною похибкою менше ніж 2% для складних траєкторій і вивчає можливість використання платформи для радіолокаційної розвідки та спостереження, а також для виявлення мін.

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