Neuralink Маска розпочинає випробування мозкового чипа на паралізованих людях, — Reuters

Компанія Ілона Маска начебто готова до випробувальних тестів нейрочипа на людях, проте в інформаційному просторі існують абсолютно протилежні думки щодо безпеки цього пристрою.

Стартап Neuralink підприємця-мільярдера Ілона Маска, який займається створенням мозкових чіпів, повідомив, що отримав схвалення від незалежної комісії Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) щодо початку випробування свого мозкового імплантату на пацієнтах з паралічем. Про це пише агенція Reuters.

За інформацією видання, у ході дослідження фахівці компанії планують перевірити безпеку та ефективність бездротового імплантованого інтерфейсу "мозок – комп’ютер" Neuralink, аби дати можливість людям з паралічем керувати зовнішніми електронними пристроями за допомогою думки. Для цього застосовуватимуть робота для хірургічного встановлення імплантату інтерфейсу "мозок-комп’ютер" (BCI) в ділянку мозку, яка контролює намір рухатися.

"Початкова мета — дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише свої думки", — підкреслили агенції у Neuralink.

Фахівці уточнили, що люди з паралічем внаслідок травми шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу можуть претендувати на участь у дослідженні. Однак скільки осіб братимуть участь у випробуванні, яке триватиме близько шести років, невідомо.

"За словами нинішніх і колишніх співробітників, компанія, яка раніше сподівалася отримати дозвіл на імплантацію свого пристрою 10 пацієнтам, вела переговори про меншу кількість пацієнтів після того, як FDA висловило занепокоєння щодо безпеки", — зазначає Reuters.

Проте навіть якщо пристрій BCI виявиться безпечним для використання людиною, на думку експертів, стартапу все одно потенційно знадобиться понад 10 років, аби отримати дозвіл на його комерційне використання.

Neuralink і досліди з людським мозком — що відомо

Neuralink — компанія Ілона Маска з розробки нейрочипа, який дасть змогу передавати сигнали мозку за допомогою Bluetooth. Таким чином, як стверджують фахівці Neuralink, можливо буде безпосередньо управляти комп'ютером або смартфоном. За словами самого Маска, чип дасть змогу контролювати гормони, справлятися з тривожністю і навіть змусити мозок працювати ефективніше. Перші випробування, які вже проведені на щурах і мавпах, були успішними, стверджував бізнесмен.

Проте регулятори начебто відхилили заявку Маска на тестування чипів Neuralink на людях. За даними Reuters, вони виявили десятки проблем у технології, а бажання Маска вживляти літієві батареї в тіло людей їх просто налякало.

"Маск не може зрозуміти, що це не автомобіль. Це мозок людини. Це не іграшка", — сказав один із співробітників FDA.

У 2019 році голова Neuralink повідомляв, що компанія вживила імплант у голову мавпі, яка після цього "змогла керувати комп’ютером". Також технологія випробовувалась на свинях. Відтоді Ілон Маск постійно заявляв, що незабаром імпланти почнуть встановлювати людям, однак переносив ці терміни. У лютому 2021 року він написав у Twitter, що компанія співпрацює з FDA, щоб просувати "випробування на людях пізніше цього року". Приблизно через десять місяців терміни перенеслися на "наступний рік".

До оголошення 19 вересня цьогоріч Neuralink тестував свій пристрій лише на свинях і мавпах, зазначає видання Gizmodo. Ці тести привернули увагу після повідомлень про те, що в грудні торік вони завдали тваринам непотрібних страждань і потенційно порушили умови їхнього захисту. Повідомляється, що компанія вбила приблизно 1500 тварин, серед яких понад 280 овець, свиней і мавп, починаючи з початку експериментів у 2018 році.

За інформацією видання, один співробітник назвав тести "хакерськими роботами", повідомивши, що деяких свиней піддали евтаназії після того, як пристрій імплантували в неправильне положення. Міністерство сільського господарства почало розслідування звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами, а Міністерство транспорту розслідує неправильне поводження Neuralink з біологічно небезпечними матеріалами.

Однак Ілон Маск продовжує мати великі амбіції щодо Neuralink, стверджуючи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

Компанії-піонери з виробництва мозкових імплантатів

Крім компанії Neuralink, заснованої в 2016 році, на цьому ринку працюють й інші виробники імплантатів, які витратили роки чи навіть десятиліття на дослідження, аби отримати схвалення регуляторних органів США.

Synchron, як і Neuralink, має на меті допомогти пацієнтам із важким паралічем контролювати цифрові пристрої. Він отримав дозвіл США на тестування на людях у липні 2021 року. Нещодавно Synchron залучила 75 мільйонів доларів, у тому числі з фондів, підтриманих мільярдерами Біллом Гейтсом і Джеффом Безосом. Станом на кінець лютого цьогоріч Synchron імплантував пристрій двом пацієнтам.

Medtronic є лідером серед кількох компаній, що виробляють пристрої для глибокої стимуляції мозку (DBS). FDA вперше схвалив імплантат Medtronic для лікування хвороби Паркінсона в 1997 році. З того часу більше ніж 175 тисяч пацієнтів було імплантовано цей пристрій. Пристрій зменшує тремор Паркінсона та зменшує інші симптоми моторного контролю, такі як скутість і повільність.

NeuroPace — компанія заснована в 1997 році, не дістала схвалення FDA щодо свого мозкового імплантату для лікування епілепсії до 2013 року. Згідно з даними компанії, пристроєм користуються дорослі пацієнти.

Blackrock Neurotech тестувала свій мозковий імплант на людях протягом майже двох десятиліть. Було показано, що пристрій дозволяє людям з паралічем контролювати цифрові пристрої, протези та власні кінцівки. Компанія сподівається отримати дозвіл на комерціалізацію імплантату від FDA, але, за словами компанії, вона ще й досі працює над цим.

Precision Neuroscience працює з 2021 року. Одним із співзасновників компанії є колишній топ-менеджер Neuralink Бенджамін Рапопорт. Компанія називає свій пристрій "мінімально інвазивним". Пристрій у формі шматка стрічки розроблений таким чином, щоб відповідати поверхні мозку. На відміну від деяких інших пристроїв, за даними компанії, його проводам і електродам не потрібно проколювати тканини мозку. Компанія ще не отримала дозволу на проведення клінічних випробувань.

Нагадаємо, Фокус писав у травні цьогоріч, що компанія Маска нарешті отримала схвалення американського регулятора і і в найближчому майбутньому зможе розпочати старт клінічних випробувань на людях.

Раніше Фокус писав про те, що як мозкові чипи можуть дивним чином змінити вашу особистість.