Удар по аеродрому Саки: чим небезпечні дрони Mohajer, операторів яких там навчали (відео)

Іранський дрон Mohajer складний в управлінні, але багатофункціональний, адже одночасно і спостерігає за ціллю, і атакує її засобами РЕБ, може також запускати ракети.

Служба безпеки України та Військово-морські сили минулої ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки", де була розташована і база підготовки операторів безпілотників Mohajer. Про це з посиланням на свої джерела в СБУ повідомило ІА "Інтерфакс-Україна" в четвер, 21 вересня.

Спочатку для ураження цілей використовували БпЛА, які перевантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун". Яких саме руйнувань зазнав навчальний центр підготовки операторів і чи є поранені та загиблі серед його співробітників і курсантів, ЗМІ не уточнює.

Що відомо про БПЛА Mohajer і чим вони небезпечні

Mohajer — це серія іранських ударних дронів, яка вже налічує кілька поколінь. Так, у серпні цього року Іран випустив 10-ту версію безпілотника.

Безпілотник Mohajer-10

Mohajer-10 отримав збільшену дальність польоту і тривалість польоту (2 000 км і 24 години), а також можливість оснащення корисним навантаженням на 300 кг, що вдвічі перевищує вантажність більш поширеної моделі Mohajer-6. Максимальна висота, на яку здатен піднятися безпілотник, становить 7 000 метрів.

Новий іранський безпілотник зможе нести корисне навантаження близько 300 кг і розвивати швидкість до 200 км/год, а це приблизно вдвічі менше, ніж в американського MQ-9 Reaper. Корисне навантаження іранського становить приблизно чверть від навантаження Reaper, таким чином Mohajer-10 все ще на два десятиліття відстає від технологій США. Проте Іран заявляє, що у Mohajer-10 є можливість нести бомби й системи радіоелектронної боротьби, а також розвідувальні модулі.

Безпілотник Mohajer-6

Не менш популярні безпілотні літальні апарати Mohajer-6, які ЗС РФ часто використовують у війні проти України. Mohajer-6 є розвідувальним безпілотником іранського виробництва з гвинтом на три лопаті, прямокутним фюзеляжем і прямими крилами. На нього встановлюють камери для мультиспектрального спостереження, лазерні далекоміри, засоби радіоелектронної боротьби, а також озброєння. Під кожним крилом знаходяться підвіси для розміщення до двох ракет Qaem TV/IR або Almas. БПЛА також має систему автопілота, здатного автоматично злітати та сідати.

Технічні характеристики Mohajer-6

довжина — 5,67 м;

розмах крил — 10 м;

максимальна швидкість — 200 км/год;

дальність польоту — до 200 км;

максимальна висота — 5,5 км;

тривалість польоту — 12 год;

максимальна злітна маса — 600 кг;

корисне навантаження — 100 кг.

Оператори іранських безпілотників: де Росія їх навчає

Центри навчання операторів безпілотних літальних апаратів розташовані не тільки у РФ, а й на окупованих територіях України.

Ще 2022 року російські військові не приховували, що навчають операторів БПЛА на захоплених територіях України. Так, військовий експерт Геннадій Альохін у коментарі росмедіа Газета.ru заявив, що в Донецьку створено і діє Навчальний центр із підготовки операторів БПЛА. Там проходять навчання мобілізовані.

А на захоплених росіянами територіях Запорізької області діє школа операторів дронів "Архангел", яка також готує операторів, повідомляє росЗМІ. За словами організаторів, зараз там навчають "дронярству" близько двох тисяч осіб.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року стало відомо, що Росія отримала іранські дрони двох типів. За інформацією джерел з Ірану та США, російські війська отримали БПЛА Mohajer і Shahed.

Пізніше з'явилася інформація, що за рік війни в Україні Росія втратила практично всі свої великі дрони, а тому на початку серпня 2023 року звернулася до Ірану за закупівлями Mohajer. Російський воєнпром може щорічно випускати тільки 45 ударних безпілотників "Оріон", але цього недостатньо для ведення масштабних бойових дій.

Крім того, ми повідомляли про те, що на початку вересня українським військовим вдалося збити унікальний іранський БПЛА Mohajer-6. Дрон був знищений 2 вересня 2023 року силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" в Одеській області.