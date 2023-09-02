Несе бомби Ghaem і ракети Almas: над Україною збили унікальний іранський БПЛА Mohajer-6

Безпілотник може розвивати швидкість до 200 км/год і перебувати в повітрі до 12 годин.

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Сили оборони України знищили рідкісний іранський ударний безпілотник Mohajer-6. Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь" у суботу, 2 вересня.

"2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Одещині знищено розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6", — ідеться в повідомленні.

Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, військові не уточнили.

Безпілотник "Mohajer-6": чим він унікальний

"Mohajer-6" — це іранський ударний безпілотник, який може розвивати швидкість до 200 км/год, нести бомби Ghaem і ракети Almas.

За роботу БПЛА відповідають мікросхеми та чіпи американських компаній Linear Technology Corporation, Texas Instruments і Xilinx. В останньому випадку йдеться про пристрої Artix-7 і Spartan-6. А за обробку інформації, одержуваної апаратом, відповідає декодер відеоданих і діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices зі США. Камера, яка транслює відео в режимі реального часу, виготовлена за патентами RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу.

Технічні характеристики БПЛА Mohajer-6

завдання — спостереження, розвідка і пошук цілі;

розмах крил — 10 м;

довжина — 5,67 м;

максимальна злітна маса — 600 кг;

корисне навантаження — 100 кг;

дальність польоту — 200 км;

максимальна швидкість — 200 км\год;

перебування в повітрі — 12 год;

максимальна висота — 5,4 тис. м.

Нагадаємо, на початку червня у ВМС розкрили деталі знищення іранського Mohajer-6 над Чорним морем. Ще у вересні 2022 року український екіпаж збив дрон. Він упав у воду майже неушкодженим, тому українські фахівці детально вивчили компоненти безпілотника.

Раніше ЗМІ писали також про те, що бойовий дрон Mohajer-6 працює на двигуні австрійської компанії Rotax. Річ у тім, що постачання такого обладнання порушує санкції ЄС проти Ірану. Вони забороняють постачання товарів подвійного призначення до Ірану і РФ.