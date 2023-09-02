Несе бомби Ghaem і ракети Almas: над Україною збили унікальний іранський БПЛА Mohajer-6
Безпілотник може розвивати швидкість до 200 км/год і перебувати в повітрі до 12 годин.
Сили оборони України знищили рідкісний іранський ударний безпілотник Mohajer-6. Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь" у суботу, 2 вересня.
"2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Одещині знищено розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6", — ідеться в повідомленні.
Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, військові не уточнили.
Безпілотник "Mohajer-6": чим він унікальний
"Mohajer-6" — це іранський ударний безпілотник, який може розвивати швидкість до 200 км/год, нести бомби Ghaem і ракети Almas.
За роботу БПЛА відповідають мікросхеми та чіпи американських компаній Linear Technology Corporation, Texas Instruments і Xilinx. В останньому випадку йдеться про пристрої Artix-7 і Spartan-6. А за обробку інформації, одержуваної апаратом, відповідає декодер відеоданих і діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices зі США. Камера, яка транслює відео в режимі реального часу, виготовлена за патентами RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу.
Технічні характеристики БПЛА Mohajer-6
- завдання — спостереження, розвідка і пошук цілі;
- розмах крил — 10 м;
- довжина — 5,67 м;
- максимальна злітна маса — 600 кг;
- корисне навантаження — 100 кг;
- дальність польоту — 200 км;
- максимальна швидкість — 200 км\год;
- перебування в повітрі — 12 год;
- максимальна висота — 5,4 тис. м.
Нагадаємо, на початку червня у ВМС розкрили деталі знищення іранського Mohajer-6 над Чорним морем. Ще у вересні 2022 року український екіпаж збив дрон. Він упав у воду майже неушкодженим, тому українські фахівці детально вивчили компоненти безпілотника.
Раніше ЗМІ писали також про те, що бойовий дрон Mohajer-6 працює на двигуні австрійської компанії Rotax. Річ у тім, що постачання такого обладнання порушує санкції ЄС проти Ірану. Вони забороняють постачання товарів подвійного призначення до Ірану і РФ.