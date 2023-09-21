Intel стежитиме за людьми через камери ноутбуків: як це допоможе власникам (відео)

Нова технологія IntelSmartDisplay на максимальних налаштуваннях здатна заощадити 42% заряду акумулятора, стверджують у компанії.

На конференції Intel Innovation 2023 компанія Intel на одному зі стендів продемонструвала нову функцію IntelSmartDisplay, яка завдяки стеженню за користувачем через вебкамеру вмикає або вимикає підсвічування дисплея, що економить заряд батареї ноутбука. Про це повідомляє PC Mag.

Функція чимось нагадує подібну в смартфонах Android — там ОС так само може відстежувати погляд власника, і якщо він дивиться на екран, то операційна система не відключає дисплей. Але в Intel пішли ще далі й, крім самої присутності людини перед ноутбуком, IntelSmartDisplay одразу ж вмикає дисплей назад, а також за необхідності зменшує частоту оновлення і яскравість екрана за потреби.

Презентація технології IntelSmartDisplay Фото: PC Mag

Наприклад, під час роботи додатка для відеодзвінків частота оновлення обмежена 30 кадрами на секунду, і збільшення частоти оновлення не має сенсу. Також можливе автоматичне регулювання рівнів яскравості та контрастності залежно від вмісту, наприклад, для певної сцени у фільмі. Технологія Intel дає змогу динамічно змінювати налаштування дисплея без погіршення якості зображення і в ідеалі користувач взагалі не помічає змін, а ноутбук працює довше.

За оцінками Intel, ця нова енергозберігаюча технологія в середньому дає змогу знизити витрату батареї на 24%. У разі активації повної функції "користувацької частоти оновлення", яка дає змогу повністю вимкнути дисплей, енергоспоживання може бути зекономлено на 42%.

Intel заявляє, що технологія інтелектуальних дисплеїв не вбудована в нові процесори. Для її реалізації потрібна спеціальна мікросхема, інтегрована в дисплей. Зате покупці преміальних ноутбуків на базі нещодавно представлених процесорів Intel Core Ultra (Meteor Lake) отримають цю функцію вже в грудні.

Робота технології IntelSmartDisplay

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї випустили свій аналог процесора Intel Core i3. Процесор від Loongson під маркуванням 3A6000 призначений для внутрішнього ринку і має стати відповіддю на санкції США. Це хороша і цілком актуальна розробка для внутрішнього китайського ринку, кажуть експерти.