США обзаводиться космічною зброєю: як військові хочуть знищувати супутники ворогів

У Пентагоні шукають нові технології, які дадуть змогу встановити перевагу в космосі, наприклад, потужні лазери, генератори перешкод або хімічні розпилювачі.

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Пентагону (DARPA) хоче, щоб невеликі компанії допомогли йому знайти нові способи захищати свої супутники та знищувати супутники противника в космосі. Про це повідомляє портал Space.com.

У Міноборони США зазначають, що від потенційних підрядників серед оборонних компаній йому потрібні підрядники, які пропонують ідеї, пов'язані з "космічною перевагою". ВПС США визначають космічну перевагу як "ступінь контролю в космосі однієї сили над будь-якими іншими, що дає змогу проводити її операції в даний час і в даному місці без заборонного втручання з боку наземних або космічних загроз".

Іншими словами, DARPA хоче отримати ідеї для нової зброї космічного базування, яка зможе захистити американські супутники від ушкоджень або виведення з ладу систем противника, а також систем, здатних здійснювати власні атаки. Зокрема, DARPA хоче, щоб компанії представляли ідеї про "нові методи та технології, які можуть надати бійцям революційні можливості для захисту космічних систем". Згідно із заявою DARPA, ця пропозиція є частиною ініціативи агентства "Привнесення секретних інновацій в оборонні та урядові системи" (BRIDGES), що спрямована на те, щоб зв'язати інноваційні компанії з державними установами для розв'язання "складних проблем, які існують у секретній сфері".

Різновиди космічної зброї, яка може з'явитися на орбіті Землі

Портал Space.com зазначає, що подібні ідеї можуть бути дуже різноманітними: від ракет наземного базування, призначених для знищення супутників, до лазерів космічного базування, призначених для осліплення оптики супутників противника. Інші підходи можуть базуватися на застосуванні радіочастотних перешкод, кібератак на наземні станції, наземні лазери, націлені на супутники, і навіть більш екзотичні концепції, такі як хімічні розпилювачі космічного базування.

Оскільки світові наддержави дедалі більше оскаржують свою перевагу в космосі, то в космосі, то, на думку порталу, назрівають нові космічні перегони, у центрі яких буде можливість нейтралізувати супутники противника на орбіті Землі.

Раніше Фокус повідомляв, як і коли винищувачі США і КНР застосують "космічну зброю". Військовий експерт дав свій прогноз щодо майбутніх повітряних боїв між США і Китаєм, описавши оснащення винищувачів наступного покоління.