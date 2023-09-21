Е-реєстр військовозобов'язаних: які дані українців туди увійдуть

Порівняно з положенням чинного законодавства, до законопроєкту додали номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, мету для виїзду за межі України, дату і номер, а також короткий зміст протоколу про правопорушення.

До електронного реєстру військовозобов'язаних, проєкт закону про який було зареєстровано у Верховній Раді, внесуть 33 пункти інформації, що стосується персональних даних українців. Про це йдеться в тесті документа, який було опубліковано на офіційному сайті ВРУ в понеділок, 18 вересня.

Персональні дані

Сюди входять прізвище, ім'я (імена) та по батькові (за наявності) військовозобов'язаного. Також до е-реєстру буде внесено інформацію про стать людини, дату її народження та місце народження. Крім того, до цього блоку додадуть відомості про місце проживання та місцеперебування, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Також буде доступна така інформація:

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Сімейні дані

Сюди автоматично потрапляють відомості про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників та інших представників сім'ї. Будуть доступні прізвище, ім'я, по батькові та дати народження. Крім того, до е-реєстру внесуть дані про сімейний стан особи та членів її сім'ї.

Інформація про навчання та роботу

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про проходження освітніх курсів і курсів підвищення кваліфікації;

відомості щодо володіння іноземними мовами.

Інформація про пересування

відомості про дату і мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в'їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Відомості, пов'язані з юридичною відповідальністю

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дозвільні документи

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, у тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право керування прогулянковим судном та посвідчення судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документи, що надають право керування прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності.

Медична інформація

До електронного реєстру увійде також інформація про стан здоров'я людини (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), яку збирають із метою визначення придатності для виконання військового обов'язку.

Інші типи даних

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості про визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про осіб зниклих безвісти;

відомості про статус ветерана війни;

оцифрований образ особи.

Зазначимо, 19 вересня Фокус писав про те, навіщо влада намагається покарати українців за кордоном. Йдеться про те, що в Україні створять "реєстр ухильників" і ті, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками, після повернення додому зіткнутися з юридичними проблемами. Але за словами експертів, покарати таких порушників у правовому полі практично неможливо.

А кількома днями раніше в Міністерстві оборони України повідомили, до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ. Єдиний державний реєстр призовників поповниться інформацією з баз даних Мінфіну, МВС, Міносвіти та реєстру судових рішень