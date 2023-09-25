Розділи
Матеріали
Діджитал Російсько-українська війна

"Нове слово у війні": оператор ЗСУ завів дрон просто в бліндаж окупантів (відео)

Олександра Мандровська
Фото: Міноборони України | Українські військові за допомогою дрона знищили бліндаж окупантів

Військовий із 67-ї бригади у складі Зведеної тактичної групи "Адам" показав найвищу точність, маневруючи квадрокоптером серед дерев у лісі.

Оператор безпілотного літального апарату з 67-ї бригади у складі Зведеної тактичної групи "Адам" за допомогою FPV-дрона уразив безпілотником бліндаж на позиціях Збройних сил Російської Федерації. Відповідні кадри опублікували в Telegram-каналі зведеної тактичної групи "Адам" у неділю, 24 вересня.

Відео знято з FPV-дрона, який оператор БПЛА направив на позицію російських військових. Військовий, долаючи перешкоди у вигляді дерев, які густо ростуть, підвів свій безпілотник до цілі та направив його прямо у ворожий бліндаж. Дрон-розвідник, який страхував роботу безпілотника-камікадзе, зафільмував з висоти пташиного польоту, як над бліндажем, який уразили, здійнявся густий дим.

"На цьому відео — якийсь позамежний, гросмейстерський рівень майстерності українського оператора FPV-дрона, нове слово у війні квадрокоптерів. Захоплююче пілотування найвищого рівня — між стовбурами дерев, з різною швидкістю, і найточнішим, як у вушко голочки, потраплянням у бліндаж окупантів у підсумку", — прокоментував роботу оператора безпілотного літального апарату головний редактор порталу "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, дещо раніше українські розвідники за допомогою дрона із системою скидання боєприпасів знищили кулемет "Утес", завадивши російським окупантам облаштувати вогневу позицію. На відеокадрах двоє російських військових намагаються облаштувати в заглибленні вогневу позицію, встановлюючи там кулемет "Утьос". У цей час за ними за допомогою безпілотника спостерігали аеророзвідники групи "Вовки".

Також ЗМІ інформували про те, що українські дрони "засліпили" ППО в районі Євпаторії. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках.