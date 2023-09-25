"Нове слово у війні": оператор ЗСУ завів дрон просто в бліндаж окупантів (відео)

Військовий із 67-ї бригади у складі Зведеної тактичної групи "Адам" показав найвищу точність, маневруючи квадрокоптером серед дерев у лісі.

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Оператор безпілотного літального апарату з 67-ї бригади у складі Зведеної тактичної групи "Адам" за допомогою FPV-дрона уразив безпілотником бліндаж на позиціях Збройних сил Російської Федерації. Відповідні кадри опублікували в Telegram-каналі зведеної тактичної групи "Адам" у неділю, 24 вересня.

Відео знято з FPV-дрона, який оператор БПЛА направив на позицію російських військових. Військовий, долаючи перешкоди у вигляді дерев, які густо ростуть, підвів свій безпілотник до цілі та направив його прямо у ворожий бліндаж. Дрон-розвідник, який страхував роботу безпілотника-камікадзе, зафільмував з висоти пташиного польоту, як над бліндажем, який уразили, здійнявся густий дим.

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"На цьому відео — якийсь позамежний, гросмейстерський рівень майстерності українського оператора FPV-дрона, нове слово у війні квадрокоптерів. Захоплююче пілотування найвищого рівня — між стовбурами дерев, з різною швидкістю, і найточнішим, як у вушко голочки, потраплянням у бліндаж окупантів у підсумку", — прокоментував роботу оператора безпілотного літального апарату головний редактор порталу "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Нагадаємо, дещо раніше українські розвідники за допомогою дрона із системою скидання боєприпасів знищили кулемет "Утес", завадивши російським окупантам облаштувати вогневу позицію. На відеокадрах двоє російських військових намагаються облаштувати в заглибленні вогневу позицію, встановлюючи там кулемет "Утьос". У цей час за ними за допомогою безпілотника спостерігали аеророзвідники групи "Вовки".

Також ЗМІ інформували про те, що українські дрони "засліпили" ППО в районі Євпаторії. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках.