В Україні провели випробування нового підводного безпілотника "Марічка" (відео)

Відмітна особливість дрона — невразливість для російських систем РЕБ і унікальна система зв'язку з оператором, яка дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині.

Підводний дрон "Марічка" — українська розробка волонтерів AMMO.UKRAINE. Для створення безпілотної субмарини ініціатори проекту зібрали команду з найкращих розробників БПЛА та інших фахівців у цій сфері. Основне застосування "Марічки" — ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів. Але за необхідності, підводний БПЛА може вести розвідку або транспортувати вантажі, для чого в ньому передбачено кілька відсіків. Про це AMMO.UKRAINE повідомив у своєму телеграм-каналі.

Відмітна особливість "Марічки" — захист від російських систем РЕБ. Крім того, підводний дрон має унікальну систему зв'язку з оператором. Це технічне рішення, яке дає змогу контролювати субмарину на великих відстанях і глибині, виробник тримає в секреті.

Більшість морських безпілотників роблять надводними саме через неможливість керування ними на глибині, що робить їх уразливими.

У AMMO заявляють про такі переваги свого дітища:

Безпека — немає втрат особового бойового складу.

Непомітність — дрон неможливо засікти радарами, сканерами та ехолотами.

Автономність — БПЛТ може переходити в режим очікування і вмикатися за таймером або командою оператора.

Дальність — понад 1000 км.

Місткість — розміри дрона дають змогу нести потужний боєзаряд або інше корисне навантаження.

Універсальність — ураження цілей, транспортування вантажів, розвідка

Ефективність — дрон може вражати підводні об'єкти, включно з опорами мостів.

Український підводний безпілотник "Марічка"

Нагадаємо, британський аналітик вказав особливості морського дрона "Марічка". За словами військового аналітика Саттона, дрон народився в Україні через потреби воєнного часу.

Раніше Фокус писав про те, що Українські моряки вчаться застосовувати підводні дрони Sea Fox і Charly.