Летів на авіабазу в Енгельсі: БПЛА вибухнув у Саратовській області (відео)

Безпілотник літакового типу з розмахом 3-метровими крилами пролетів 420 км від кордону, вважають експерти.

У Саратовській області Росії вибухнув дрон, який, імовірно, летів у бік військового аеродрому в Енгельсі. Про це 27 вересня повідомило російське медіа Shot.

За даними ЗМІ, сили ППО Росії збили безпілотник неподалік від села Кленові Вершини в Калінінському районі, розташованого приблизно за 420 кілометрів від кордону з Україною. Літальний апарат звалився в поле, де вибухнув і утворив досить велику воронку.

Місце падіння БПЛА виявив робітник місцевого сільськогосподарського підприємства, який зняв відеоролик з місця події. Він звернув увагу, що внаслідок вибуху від дрона залишилося небагато — уламки буквально розплавилися. Жертв і руйнувань унаслідок інциденту немає.

Як зазначає Shot, безпілотник, а точніше те, що від нього залишилося, вже вивчають російські експерти. За попередніми висновками, це був дрон літакового типу з розмахом крил близько трьох метрів.

Варто зазначити, що на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області розташована база стратегічної авіації РФ, там розміщуються бомбардувальники Ту-95, які здатні нести і скидати ядерні боєприпаси. Крім того, саме звідти піднімаються літаки, які запускають ракети по Україні. Об'єкт розташований приблизно за 600 км від кордону з Харківською областю України.

Наприкінці 2022 року вибухи вперше прогриміли на аеродромі в Енгельсі. 5 грудня Міноборони РФ заявило про удар по базах реактивними безпілотниками, тоді ж з'явилася інформація про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв. Росіяни припустили, що ЗСУ атакували базу в Енгельсі модернізованими радянськими БПЛА Ту-141 "Стриж", здатними пролетіти до 1000 км.

У ніч із 25 на 26 грудня по авіабазі в Енгельсі знову завдали удару. Як заявило Міноборони Росії, ППО збила український безпілотник, але троє людей із технічного складу загинули через падіння уламків, літаки ж не постраждали.