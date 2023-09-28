Так і не встиг попрацювати: дрон одним ударом знищив ЗРК "Стріла-10" окупантів (відео)

"Стріла-10" небезпечна для літаків, вертольотів і безпілотників, але тільки якщо екіпаж комплексу вчасно помітить загрозу.

Зведена тактична група "Адам" зі Збройних сил України за допомогою дрона знищила цінний зенітно-ракетний комплекс російської армії під назвою "Стрела-10". Воїни поділилися відеозаписом поразки на сторінці в соціальній мережі Facebook.

ЗС РФ розмістили ЗРК "Стріла-10" у лісі на околиці неназваного населеного пункту. Українські військові помітили його за допомогою оптики розвідувального БПЛА, а потім запустили до цілі дрон-камікадзе типу FPV.

Безпілотник із вибухівкою влучив у основу пускової установки "Стріли-10", що спричинило детонацію боєкомплекту. Судячи з ролика, комплекс зазнав серйозних пошкоджень і надовго вийшов з ладу.

"Ого, маємо епічне знищення Стріли-10, яка так і не встигла попрацювати", — прокоментувала пресслужба СТГ "Адам".

9К35 "Стріла-10" — це радянський зенітно-ракетний комплекс, створений для використання сухопутними військами, який надійшов на озброєння 1976 року. Він має виявляти повітряні цілі за допомогою оптико-електронної системи, а потім знищувати їх ракетами на малій висоті.

Основою "Стріли-10" виступає бойова машина на базі МТ-ЛБ з гусеничним шасі, що дає змогу рухатися бездоріжжям і навіть плавати. Зверху розташована пускова установка — на ній розміщується чотири зенітні керовані ракети 9М37, ще стільки ж зберігаються в бойовому відділенні. Наводяться ракети за допомогою фотоконтрастного або інфрачервоного обладнання. Для оборони солдати можуть використовувати кулемет ПКТ калібру 7,62.

Напередодні писали, як група "Адам" знищила танк Т-72Б3М зразка 2022 року. Після атаки дрона-камікадзе машина загорілася і незабаром вибухнула, втративши навіть вежу.

У серпні 53-я бригада ЗСУ показала роботу екіпажу "Стріла-10". За словами бійців, такий комплекс ефективно застосовують для ураження гелікоптерів, літаків і безпілотників, але навідник має бачити ціль.