Розірвало навпіл: FPV-дрон ефектно знищив російську САУ "Гвоздика" (відео)

Окупанти намагалися заховати артилерійську установку під маскувальною сіткою серед дерев, але українські військові вистежили її й атакували.

Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російську самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика". Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі виробників безпілотників "Ескадрон".

Свою САУ російські окупанти сховали серед дерев у посадці та накрили маскувальною сіткою. Однак пілот FPV-дронів групи М2 все одно вирахував місце знаходження ворожої техніки і направив туди безпілотник-камікадзе. Дрон успішно подолав відстань від місця пуску до захованої бронетехніки і вдарив її в кормову частину.

Безпілотник-розвідник, що працює в парі з FPV-дроном, зняв для операторів наслідки атаки. Спочатку самохідну артилерійську установку охопив вогонь. А, коли він вщух, стало зрозуміло, що САУ розірвало на частини: башта лежала на деякій відстані від корпусу.

"Чергова гвоздика була зірвана під час підготовки "похорону" окупантів", — підписали творці дронів опубліковані відеокадри.

Що відомо про САУ "Гвоздика", яку уразив дрон

САУ "Гвоздика" — це радянська самохідна гаубиця, яку виробляли з 1969 по 1991 рік. Всього було випущено понад 10 000 одиниць САУ. Вона має 122-мм нарізну гармату. Дальність стрільби становить до 15,2 км зі скорострільністю до 5 пострілів на хвилину.

Техніка призначена для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, а також для руйнування дзотів, забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Зазначимо, що за даними проєкту Oryx тільки протягом серпня 2023 року українським військовим вдалося знищити 4 артилерійські установки "Гвоздика", які належали противнику. А у вересні ЗС РФ втратили ще одну одиницю цієї самохідної артилерійської установки.

Нагадаємо, наприкінці серпня дрони ЗСУ знищили потужний міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" під Бахмутом. Міномет використовує найбільший артилерійський калібр — 240 мм. Окупанти сховали техніку серед житлових будинків, але оператори БПЛА все одно її дістали.

А наприкінці липня 2023 року бійці Легіону "Свобода Росії" знищили САУ "Гвоздика". У районі тимчасово окупованої Горлівки Донецької області розвідники виявили замасковану САУ 2С1 "Гвоздика". Координати були передані бійцям, після чого мінометний розрахунок успішно по ній відпрацював.