"Суперзахист": в Україні створили справжній плащ-невидимку для ЗСУ, — Федоров (фото, відео)

Українська розробка важить менш як 2,5 кілограма та робить бійців непомітними для тепловізорів. Такий плащ, зі слів голови Мінцифри Михайла Федорова, вже пройшов успішні польові випробування.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився новою українською розробкою — плащем-невидимкою для Сил оборони. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 4 жовтня.

"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами", — заявив чиновник.

Міністр розповів, що плащ блокує випромінювання тепла і таким чином робить солдата непомітним. Він буде корисним для українських снайперів або груп Сил спеціальних операцій ЗСУ, які виконують завдання на передовій.

"Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг", — зазначив Федоров.

Фото української розробки Фото: Telegram / Михайло Федоров

Посадовець проінформував, що плащ також має захищеність від дощу й мокрого снігу. Окрім того, він не горить та може захистити власника від високих температур.

"На відео — готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах", — підкреслив голова Мінцифри.

Він заявив, що плащ-невидимка — це лише одна з українських розробок, яка допоможе рятувати життя військовослужбовців на фронті.

"Потрібно ще більше", — додав Федоров.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск нової української ракети.

Також депутат та заступник голови оборонного комітету ВРУ Юрій Мисягін публікував кадри з українським підводним безпілотником "Марічка".