Росіянам довелося наздоганяти: ЗСУ випереджають противника в застосуванні дронів (інфографіка)

З травня по вересень 2023 року противник нарощував кількість власних дронів і використовував їх досить активно. Але бійці ЗСУ все одно обігнали росіян за якістю застосування.

Для того, щоб успішно працювати з FPV-дронами, необхідно дотримуватися деяких правил, які й допомагають українським бійцям ефективніше працювати з безпілотниками, ніж це робить противник. Таку думку висловив боєць групи аеророзвідників М2 в інтерв'ю журналістам.

За його словами, якісна робота з безпілотними літальними апаратами можлива тільки тоді, коли в цьому зацікавлена ціла команда, серед якої — зв'язківці, водії, бійці резерву. Чисельність такої групи іноді доходить до 10 осіб.

"Забезпечити якісну аеророзвідку — це теж досить серйозна праця. У нас дуже великі результати тому, що нас забезпечують великою кількістю дронів. Ефективність залежить від багатьох чинників, але головне — це командна робота і загальне розуміння, як влаштована війна", — сказав військовий. Його ім'я журналісти не озвучили з міркувань безпеки.

Зазначимо, що українські військові справді обігнали Збройні сили Російської Федерації за використанням безпілотних літальних апаратів у бойових діях. Відповідні дані опублікував у соціальній мережі Х (раніше — Twitter) волонтер GeoConfirmed — геолокаційної платформи, яка висвітлює реальні випадки на війні в Україні.

Діаграма, яку опублікував волонтер, показує, як зросла кількість дронів у ЗСУ. Для цього аналітики GeoConfirmed вивчили геолокації місць, де обидві сторони — Україна і Росія — застосовували ті чи інші безпілотники з лютого по вересень включно. Найбільше експертів зацікавили FPV-дрони.

Так, з лютого по березень безпілотники-камікадзе застосовували виключно українські військові, маючи повну монополію в цьому виді озброєння. Російські окупанти почали використовувати ці дрони лише у квітні, а з травня по вересень нарощували кількість власних дронів і використовували їх досить активно. Але бійці ЗСУ все одно обігнали росіян у застосуванні новітніх технологій на полі бою. Приміром, у вересні українські військові здійснили понад 250 успішних і підтверджених ударів FPV-дронами, а на рахунку ЗС РФ — лише близько 60.

Дані щодо геолокацій українських і російських FPV-безпілотників Фото: Twitter / GeoConfirmed

"Хоча про бойове значення безпілотників-смертників з FPV можна багато сперечатися, їхній внесок незаперечний. У вересні на їхню частку припало 33% геолокацій України, отриманих за допомогою GeoConfirmed UAV, і 26% усіх геолокацій", — пояснив волонтер геолокаційної платформи.

Він також уточнив, що в дослідження не було включено російські безпілотники "Ланцет", на частку яких у 2023 році припадало 1-2% щомісячних геолокацій, отриманих за допомогою БПЛА.

На діаграмі видно, що використовувати дрони-камікадзе бійці ЗСУ почали з квітня. І щомісяця кількість застосовуваних безпілотників такого типу тільки зростала. Найактивніше FPV-дрони українські військові використовували у вересні: їхня кількість становила практично половину від числа всіх інших застосованих на фронті безпілотників.

Які типи дронів ЗСУ використовували найчастіше Фото: Twitter / GeoConfirmed

До слова, альтернативну думку про ситуацію із застосуванням дронів у російсько-українській війні представило медіа Defense Express. ЗМІ пише про те, що наведені вище підрахунки можуть виглядати в чомусь щонайменше непереконливими, оскільки є повідомлення "з полів" про те, що ЗС РФ щонайменше намагаються або "наздогнати" ЗСУ за інтенсивністю використання FPV-дронів-камікадзе, або ж масштабувати застосування таких безпілотників на полі бою.

"Тут можна побудувати таке припущення: імовірно, для використання FPV-дронів окупанти використовують таку саму практику, як і під час застосування "Ланцетів", тобто коли на окремих ділянках фронту для масштабування ефекту зосереджують або відповідно оснащені підрозділи "армійського спецпризначенців", або спеціально утворені загони в "класичних" піхотних чи мотострілецьких частинах", — ідеться в матеріалі медіа.

Однак частина експертів погоджується з тим, що росіяни сильно відстають від українців у сфері дронобудування і використання БПЛА, кажуть і експерти. Про те, що українська промисловість з виробництва дронів набирає обертів, в інтерв'ю DW розповіла науковий співробітник аналітичного центру Stimson Center (США) Келлі Гріко.

"За даними української сторони, близько 80 компаній займаються виробництвом БПЛА. Їхня продукція стає дедалі складнішою, радіус дії — далі. Це важливо. Україна розглядає дрони дальньої дії як альтернативу далекобійним засобам, які Захід поки що не хоче передавати. Ми бачимо результати деяких проєктів, можливість завдавати удари по російській території", — прокоментувала ситуацію з БПЛА експерт.

За її словами, на початку війни російські сили сильно відставали за дронами. У них були військові розробки, але вони відставали у використанні комерційних дронів. Україна швидко почала масштабну кампанію збору коштів на дрони, росіянам довелося наздоганяти. Зараз вони розуміють значення дронів і намагаються надолужити згаяне.

У серпні 2023 року Міноборони України розкрило, які дрони закуповує для ЗСУ. На озброєнні армії перебувають не тільки іноземні, а й 32 українських БПЛА — розвідувальні, ударні та дрони-камікадзе.

Нагадаємо, Україна збільшила власне виробництво деяких моделей дронів у 100 разів, порівняно з 2022 роком. За словами віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій.