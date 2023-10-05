Окупант не проскочить: Німеччина передає ЗСУ супертехнологічні "очі" для фронту (відео)

Обладнання виготовить і поставить німецький концерн Rheinmetall, а його вартість становить кілька мільйонів євро.

Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами SurveilSpire. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці підприємства в соцмережі Х (раніше — Twitter) у четвер, 5 жовтня.

Відомо, що замовлення розмістив уряд Німеччини. Точна сума не розголошується, але концерн зазначив, що це десятки мільйонів євро.

"Чергове замовлення для Rheinmetall в галузі автоматизованих систем реконструкції для України", — йдеться у повідомленні.

Rheinmetall AG — німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння, а також виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну розташована в Дюссельдорфі. За обсягом продажів продукції військового призначення (на яку припадає 72 % виручки) компанія 2021 року посідала 29-те місце у світі.

Rheinmetall уже брав участь у кількох проектах на підтримку України. До них належать поставки бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різних калібрів, польових шпиталів, військових вантажівок. Найближчим часом конценрн планує передати ЗСУ розвідувальну систему нового покоління LUNA Next Generation.

Що відомо про систему SurveilSpire

SurveilSpire призначена для розвідки та протидії дронам противника. Розвідувальні системи складаються з мобільних спостережних вишок з камерою денного і нічного спостереження, міні-дронів з автопілотом і системи управління. Для розгортання системи потрібно всього три людини. Система передає відео на мобільний командний пункт бездротовою мережею з використанням 4G або Starlink. У системі також використовуються розвідувальні дрони на автопілоті, які можуть виконувати патрульні польоти.

Такий вигляд мають камери спостереження системи SurveilSPIRE Фото: Скриншот

Одним з елементів управління служить штучний інтелект. Саме він відповідає за швидке розпізнавання виявлених об'єктів: машин, людей або тварин. Система здатна "бачити" на відстані до 30 кілометрів. Системи використовуються, зокрема, для спостереження за ділянками місцевості з мінімально можливою кількістю особового складу з мінімально можливою кількістю персоналу. Система також може забезпечувати роботу мережі 5G. Крім того, SurveilSpire містить у собі бездротові канали зв'язку (4G і Starlink) для передачі відеозображення на мобільний командний пункт.

Сонячні батареї системи забезпечують стійку роботу без силових кабелів і джерела палива. Система спирається на автопілотовані розвідувальні безпілотники, які здійснюють патрулювання і польоти за конкретними завданнями.

Нагадаємо, на початку жовтня в Німеччині 20-тисячне місто змусило Rheinmetall не будувати завод. Гроссенхайн перебував під радянською окупацією, тому місцеві виступають проти будь-якої зброї, до того ж вони люблять або бояться Росії. Rheinmetall не роз'яснив місцевим, для чого потрібне підприємство, тому зрештою виготовляти боєприпаси там не будуть.

Також ми писали, що на початку вересня Rheinmetall виробив першу партію боєприпасів для отриманих ЗСУ танків Gepard. Для України виготовляють як звичайні 35-мм боєприпаси, так і програмовані з дистанційним детонатором. У Міноборони Німеччини кажуть, що й надалі допомагатимуть посилювати українську ППО.