"Хижак став здобиччю": FPV-дрон знайшов вразливе місце у російського танка Т-72 (відео)

Безпілотник із позивним "Rusoriz" вразив броньовану техніку окупантів просто під башту, де в неї дуже слабкий захист.

Бійці добровольчого підрозділу SIGNUM за допомогою FPV-дрона знищили російський танк Т-72, який обстрілював позиції українських військових. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі підрозділу в четвер, 5 жовтня.

Танк дислокувався в посадці, і його екіпаж обстрілював бійців Збройних сил України. Оператор безпілотника відправив на позиції окупантів дрон-камікадзе з крафтовим ім'ям "Rusoriz". БПЛА успішно подолав відстань і вразив Т-72 точним ударом в одне з найбільш незахищених місць — під башту. Безпілотник-розвідник, який контролював ситуацію, зняв ворожий танк, який охопив вогонь.

"У наявності приклад того, як хижак став здобиччю. Т-72 виїхав відпрацювати по наших позиціях, але отримав хорошого камікадзе", — підписали відео українські воїни.

Що відомо про танк Т-72, який вразив дрон

Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у Збройних Силах СРСР у 1973 році. Т-72 розроблений і вироблявся Уралвагонзаводом у Нижньому Тагілі. Зараз бронетехніку використовує російська армія у війні проти України.

Т-72 має класичне компонування, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, бойового — в середній, а відділення управління — в лобовій частині машини. Екіпаж танка складається з трьох осіб: механіка-водія, навідника і командира, який також виконує функції набивальника після витрачання боєзапасу в автоматі заряджання. Основним озброєнням Т-72 була 125-мм гладкоствольна гармата Д-81ТМ. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет.

Танк може по дну долати річки глибиною до 6 метрів. Для подібних заходів проводять герметизацію танка: встановлюють гумові прокладки на люки, чохол-ковпак у ствол знаряддя і клапанну коробку на вихлопну трубку двигуна.

А дещо раніше воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе, попри позаштатну ситуацію, знищили квадроцикл окупантів. Російським військам пощастило і не пощастило одночасно, оскільки квадроцикл повністю згорів.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗСУ показали, як застосовують дрон "Валькірія" проти росіян. За допомогою безпілотника, який може провести в повітрі до двох годин і розвиває швидкість до 108 км/год, прикордонники успішно підтвердили удар дрона-камікадзе по позиціях ЗС РФ.