Хакери з РФ пообіцяли дотримуватися "Женевського кодексу кібервійни": що відомо

Попри те, що одна із хакерських груп погодилася слідувати новому зведенню кіберправил, на вихідних вона заявила, що почала атаку на сайт королівської сім'ї в Британії.

Українські та російські хакери домовилися знизити рівень кібератак і дотримуватися нового зведення правил, який має назву Женевський кодекс кібервійни. Про це повідомляє британське Express.

Як пише видання, таке прагнення врегулювати діяльність тисяч людей, що входять до патріотичних кібергруп, спочатку було визнано неможливим. Критика цих дій посилилася після того, як низка активістів заявили, що не дотримуватимуться правил. Однак дві найбільші групи хакерів, які брали участь у війні проти України, пообіцяли деескалацію кібератак, особливо якщо це стосується цивільних об'єктів і мирного населення.

"Після вторгнення в Україну спостерігався постійний потік руйнівних кібератак на державні служби як в Україні, так і в Росії з різним ступенем впливу. Групи хактивістів використовували здебільшого прості форми кібератак, але успішно на певний час порушували роботу банків, компаній, аптек, лікарень, залізничних мереж і цивільних державних послуг для громадян України та Росії", — пише ВВС News, випереджаючи інтерв'ю з лідером сумнозвісної проросійської хакерської групи Killnet.

Як зазначає видання, не маючи особливих цілей в уряді та армії, хакери, тим не менш, насолоджувалися тим, що провокували негаразди в суспільстві для просування своїх інтересів, часто збираючи гнівні пости в соціальних мережах від тих, хто постраждав від їхніх хакерських атак.

Хакерська група Killnet — що важливо знати

Killmilk, як його називають, заснував групу Telegram для Killnet незабаром після вторгнення в Україну. Зараз у цієї групи 90 000 підписників. Групу звинувачували в тісних зв'язках із Кремлем, але вона завжди це заперечувала.

У квітні Національний центр кібербезпеки Великої Британії назвав такі групи, як Killnet, новою загрозою, з якою стикаються союзники України, попередивши британські підприємства про зростання атак з їхнього боку. Однак зараз чиновники вірять, що якщо Killnet дотримається свого слова, то кібератаки на цивільні об'єкти, зокрема на об'єкти союзників України, припиняться.

У бесіді з BBC лідер Killnet заявив, що він "згоден з умовами і правилами Червоного Хреста, і нехай це стане першим кроком від Killnet до миру".

ІТ-армія України також заявила, що дотримуватиметься восьми правил МКЧХ. Група, у Telegram-каналі якої налічується 160 000 учасників, також націлена на державні служби, як-от залізничні системи і банки. Проте її представник повідомив BBC News, що група "докладе всіх зусиль, щоб дотримуватися правил", навіть незважаючи на те, що це може поставити їх у невигідне становище порівняно з противниками. Наприклад, він додав, що напади на об'єкти охорони здоров'я завжди були для них червоною лінією.

"Ця новина означає, що, ймовірно, відбудеться значне скорочення кількості кібератак, оскільки групи обмежують свою діяльність офіційними або військовими цілями. Проте інші групи хактивістів, що працюють під іншими патріотичними або етичними гаслами, заявили, що взагалі будуть ігнорувати правила", — уточнює ВВС.

Женевський кодекс кібервійни — що про нього відомо

Нещодавно Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) опублікував список правил для цивільних хакерів — перший і єдиний у своєму роді.

Штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві Фото: Gettyimages

Його назвали Женевським кодексом кібервійни, і він охоплює вісім правил, що забороняють, серед іншого, напади на лікарні та поширення загроз, спрямованих на розпалювання терору серед цивільного населення.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права діють такі правила:

Не спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти. Не використовувати шкідливе ПЗ або інші інструменти чи методи, які поширюються автоматично і завдають шкоди військовим і цивільним об'єктам без розбору. Плануючи кібератаку на військовий об'єкт, зробити все можливе, щоб уникнути або звести до мінімуму наслідки, які хакерська операція може спричинити на цивільне населення. Не проводити жодних кібероперацій проти медичних і гуманітарних об'єктів. Не проводити кібератаки на об'єкти, необхідні для виживання населення або здатні вивільнити небезпечні сили. Не погрожувати насильством з метою посіяти терор серед цивільного населення. Не підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права. Дотримуватися цих правил, навіть якщо противник цього не робить.

У вересні Фокус писав, що хакери зламали сайти російської партії "Единая Россия". На її порталах з'явилася інформація про втрати ЗС РФ у війні з Україною, а також іронічні заклики голосувати за партію, яка розкрадає країну і вбиває її громадян.

Крім того, Фокус повідомляв: одне з найнебезпечніших у світі хакерських угруповань LockBit могло отримати відомості про надсекретні об'єкти армії Британії. Зломщики зажадали за мовчання 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фокус раніше вказував, що хакери з команди "Кібер Опір" зламали пошту заступника голови Держдуми Росії Олександра Бабакова. Чиновник відмив сотні мільйонів доларів.