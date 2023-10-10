Перетворить будь-яку машину на бойового робота: Rheinmetall показала комплект автономії PATH A-Kit

Система PATH A-Kit охоплює бездротову технологію, яку завантажують на планшет оператора, що дає йому змогу віддалено керувати бойовою платформою.

На виставці Асоціації армії США (AUSA) цьогоріч компанія Rheinmetall демонструє свій комплект автономії PATH A-Kit, який можна встановити на будь-яку механічну платформу і перетворити її на радіокерований транспорт. Про це повідомляє Militaryleak.

Для виставки її встановили на радіокерованому транспорті M5 Ripsaw, оснащеному 30-мм вежею Skyranger від Rheinmetall. Rheinmetall PATH A-Kit — це навігаційна система, що забезпечує повністю автономний рух бойових транспортних засобів. Його можна швидко інтегрувати в наявні автомобілі або новітні платформи наступного покоління. Система поєднує в собі передові датчики, передові технологічні алгоритми та аналіз даних у реальному часі, що дає змогу платформам працювати автономно в широкому спектрі бойових завдань.

PATH A-Kit на радіокерованому автомобілі M5 Ripsaw Фото: Rheinmetall

Крім роботизації самої механічної платформи система пропонує додаткове програмне забезпечення. Спеціальне ПЗ завантажується на планшет оператора і прямо з нього людина керує бойовим роботом, оснащеним PATH A-Kit. Планшет Safe Tablet може використовуватися для управління різними корисними навантаженнями модулів місії (спостереження, зброя, вантаж тощо), що робить його своєрідною портативною станцією управління. Наразі компанія American Rheinmetall є єдиною, хто пропонує роботизацію будь-яких платформ за допомогою окремого модуля дистанційного керування.

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