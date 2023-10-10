Приніс вибухову цукерку: дрон "Пегас" розправився з технікою ЗС РФ (відео)

Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив недорогим FPV-дроном із крафтовим ім'ям "Steel front".

Військові з групи аеророзвідників М2 за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" уразили російську бронетехніку, яка коштує сотні мільйонів доларів. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробників і постачальників безпілотників "Ескадрон" у вівторок, 10 жовтня.

На відеокадрах безпілотник-камікадзе "Пегас" із крафтовим ім'ям "Steel front" переслідує свою ціль — гусеничну техніку військових ЗС РФ. Щоб захиститися від українських дронів, окупанти спорудили над баштою танка захисну конструкцію, яка в просторіччі називається "мангал". Однак оператор дрона спрямував "Пегас" для атаки в найвразливішу частину бронетехніки. Таким чином безпілотник удари в бронемашину в моторний відсік.

"Черговий дрон-камікадзе приніс чергову вибухову "цукерку" черговому бронемотлоху окупантів. Міняти дрон за кілька сотень на техніку за сотні тисяч доларів — хороша математика", — підписали розробники БПЛА опубліковані відеокадри.

Нагадаємо, в середині вересня на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Йому не допоміг навіть захисний "мангал". Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.

А 9 жовтня ЗСУ завдали удару по розрахунку БПЛА противника. Під час атаки дроном-камікадзе було знищено не тільки живу силу противника, а й безпілотники, а також бойові снаряди до них.