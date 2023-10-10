Втратили понад $6 млн: рота "Ахіллес" ефектно знищила два танки росіян (відео)

Безпілотники з системою скидання боєприпасів ліквідували два танки Т-80Б з екіпажем і розбомбили склад ЗС РФ.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила три військові об'єкти противника на Сватівському напрямку дронами з нічною оптикою. Про це повідомив командир роти ударних безпілотників Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 10 жовтня.

Ще вдень за допомогою безпілотника-розвідника українські військові намітили собі цілі. Їх вирішили атакувати вночі, оскільки технічне оснащення дронів — нічна оптика — дозволяло провести таку операцію. Спочатку ударні безпілотники скинули кілька боєприпасів на два танки Т-80Б, у кожному з яких перебувало по три члени екіпажу. Броньовані машини запалали після перших же скидань боєприпасів.

Наступною ціллю для операторів БПЛА став склад матеріально-технічного забезпечення противника. Його бійці ЗСУ також зруйнували за допомогою дронів із механізмом скидання.

"Сукупні втрати ворога склали понад $6 млн", — уточнив Юрій Федоренко

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо про те, що дрони ЗСУ вдало пополювали на техніку окупантів. Безпілотники "Армії дронів" позбавили окупантів САУ, гармат, систем протиповітряної оборони та радіотехнічного обладнання.

Крім того, українські військові показали, як дрон TORO спопелив САУ "Гіацинт". Безпілотник успішно виконав бойове завдання і вразив броньовану техніку противника у вразливе місце. Після цього безпілотник-розвідник, що працює в парі з FPV-дроном, показав результат атаки. Після удару САУ "Гіацинт" охопило полум'я та огорнуло димом.