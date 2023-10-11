Робить операторів дронів непомітними: для ЗСУ створили модем HIMERA (відео)

Модем HIMERA призначений для ретрансляції сигналів і може ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Український виробник HIMERA випустив модем для операторів дронів, який робить їх невидимими для засобів радіоелектронної боротьби противника. Про це розповів представник компанії Олексій Олійник в ефірі Espreso.TV у середу, 11 жовтня.

"Йдеться про модем військового рівня з ППРЧ (технології псевдовипадкової перебудови робочої частоти, — ред.), побудований повністю на комерційних компонентах. Таких модемів можна випускати десятки, сотні, сотні тисяч насправді на місяць, — сказав Олійник.

Модем HIMERA призначений для ретрансляції сигналів. Його можна повісити на дрон, який висить у повітрі, або на будь-яку іншу висоту (вишку, щоглу). Пристрій може ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливо ця розробка буде корисна для операторів FPV-дронів. Модем дасть змогу розширити зону дії цього озброєння і створить безпечніші умови роботи для військових.

"Ідея цього модему така, що пілот, який керує коптером, перебуває в місті, про яке взагалі може ніхто не знати, — за кілька сотень і навіть кілометрів від точки, з якої керується дрон", — уточнив представник компанії HIMERA.

Дивитися з 16:47

Нагадаємо, українці створили рацію Himera, яку не можуть придушити росіяни, і успішно використовують техніку на фронті. Вона не тільки здатна чинити опір системам РЕБ противника, а й може працювати як GPS-маяк, допомагаючи шукати та евакуювати поранених воїнів.

Раніше ми також писали про те, що інженери знайшли спосіб роздавати дронам Інтернет Starlink. Оператори можуть отримувати відеосигнал і керувати безпілотниками, навіть якщо немає стільникового покриття.