Працює скрізь, де є небо: Starlink запускає сервіс стільникового зв'язку Direct to Cell

Новий сервіс Direct to Cell буде аналогічний супутниковому зв'язку компанії AST SpaceMobile. Він надаватиме можливість передавання сигналу зв'язку 4G LTE із супутників на звичайні смартфони, які не володіють будь-якими апаратними й програмними модифікаціями.

SpaceX планує наступного року запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник. Про це йдеться на сайті компанії, на якому створили новий розділ, присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink для мобільних телефонів.

Гаслом нового розділу Starlink Direct to Cell став слоган "Безперебійний доступ до текстових повідомлень, голосового зв'язку і даних для телефонів LTE по всьому світу". У компанії пояснили, що Direct to Cell працюватиме з наявними телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не буде потрібно ніяких змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках, що забезпечує безперебійний доступ до текстових повідомлень, голосового зв'язку і даних.

SpaceX також планує оснастити свої супутники вдосконаленим модемом eNodeB. У результаті супутник Starlink може перетворитися на вишку стільникового зв'язку в космосі, що дасть змогу інтегрувати мережу, аналогічну стандартному роумінговому партнеру.

Крім того, повідомляється, що SpaceX планує запустити голосовий і текстовий зв'язок. У 2025 році ця ж система буде підтримувати стільниковий зв'язок з IoT-пристроями. Система буде використовувати зростаючу супутникову мережу Starlink на орбіті Землі для передачі стільникового зв'язку на немодифіковані смартфони. Рік тому SpaceX спочатку заявила, що сподівається запустити цю послугу наприкінці 2023 року спільно з партнером T-Mobile. Однак відтоді компанія не повідомляла про перебіг робіт.

Схема передавання текстових повідомлень за допомогою Starlink Фото: Starship

Ця послуга, схоже, конкуруватиме з власною супутниковою функцією Emergency SOS для iPhone компанії Apple, а також з компанією AST Space Mobile, яка наступного року також має намір надавати послуги супутникового стільникового зв'язку для немодифікованих смартфонів.

Але перш ніж SpaceX офіційно запустить цю послугу, компанія має отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв'язку США. SpaceX лобіює в американському регуляторі якнайшвидше схвалення своєї заявки на використання необхідних радіодіапазонів. Однак інші компанії, зокрема Dish Network і партнер Apple — Globalstar, виступили проти частини зусиль SpaceX зі створення стільниково-супутникової служби.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що інтернет Starlink має стати ще швидшим. Це пов'язано з тим, що Ілон Маск домовився з Cloudflare — американською компанією, що надає мережеві послуги з доставлення контенту і пом'якшенням хакерських DDoS атак на сайти.

А на початку серпня ЗМІ писали про те, що в Україні "відкриють" супутниковий зв'язок Satcube. Термінали Satcube працюють не гірше, ніж Starlink і не залежать від супутників SpaceX Ілона Маска. До того ж їх складніше заглушити засобами РЕБ, запевняють творці.