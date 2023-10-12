Україна викуповує більше половини всіх вироблених Mavic дронів, — Шмигаль (відео)

На закупівлю безпілотників-розвідників, малих ударних дронів та інших видів БПЛА тільки 2023 року спрямували додаткові 40 млрд грн, заявив український прем'єр-міністр.

Україна закуповує більш ніж половину безпілотних літальних апаратів Mavic, які виробляють у всьому світі. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 12 жовтня.

"Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень спрямували на закупівлю дронів. Це дрони українського та іноземного виробництва. Україна викуповує 60% усього світового виробництва Mavic", — сказав глава українського уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд намагається полегшити й прискорити створення українського ринку дронів і аналогічно займається стимулюванням проривів в інших сферах ВПК і промисловості, інвестує в технології подвійного призначення. Денис Шмигаль також акцентував на тому, що в нашій країні за рік виробництво дронів зросло в сотню разів. Станом на зараз розробкою і виробництвом безпілотників займаються понад 200 українських компаній.

Як дрони Mavic використовують у російсько-українській війні

Безпілотники DJI застосовують як українські, так і російські війська, але в руках українців вони стають дедалі менш ефективними через засоби РЕБ ЗС РФ. За словами операторів, зараз квадрокоптери на деяких ділянках фронту можуть працювати на відстані всього кілька сотень метрів, хоча раніше залітали в 10-20 разів далі.

Іноді одного дрона вистачає на місяць, а часом він не виживає й одного дня. Часто їх збивають не тільки противники, а й свої ж підрозділи — піхотинці на землі знають, що за допомогою БПЛА росіяни наводять свою артилерію, і поспішають збивати літальні апарати зі стрілецької зброї.

Попри це, оператори дронів люблять Mavic їх за оптичну камеру, що дає змогу знімати якісні відео. А ті безпілотники, які оснащені тепловізором, можуть транслювати оператору картинку навіть у нічний час. Їх застосовують як для ведення розвідки, так і в якості малих ударних дронів.

Нагадаємо, 12 жовтня ми писали про те, що ЗСУ застосували на фронті незвичайні FPV-дрони. За деякими даними, подібні засоби могли використовуватися на передовій принаймні кілька місяців, проте тільки зараз з'явилося детальне відео їх застосування.

А 11 жовтня стало відомо, що для ЗСУ закупили 5 тис. FPV-дронів. Зібрати 235 мільйонів гривень для закупівлі безпілотників на фронт вдалося за три дні.