Легендарний HIMARS оснастять "розумними" ракетами: вони зможуть знищувати рухомі цілі

У ракетах використовували особливий модуль RIG-360, який забезпечує перепризначення цілі під час польоту.

Компанія Lockheed, яка виробляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, що використовується ЗСУ для боротьби з російськими окупантами, провела випробування нової системи зв'язку, що дає змогу боєприпасам цієї РСЗВ уражати рухомі цілі. Про це повідомляє The Defense Post.

Для того, щоб зробити ракету керованою, інженери компанії використовували раніше розроблений модуль RIG-360. Саме він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів прямо в польоті та може використовуватися не тільки для боєприпасів HIMARS.

"Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США, — заявив офіційний представник Lockheed Martin Скотт Арнольд. — Ця перевірка концепції спрямована на те, щоб дати можливість армії наносити глибокі удари за допомогою наступального вогню по рухомих цілях у складних умовах, що є критично важливим завданням для підвищення гнучкості дій армії США".

Різновиди ракет, які може запускати HIMARS Фото: Facebook

Спочатку розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3, модуль зв'язку RIG-360 забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового управління. Використовуючи дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.

"RIG-360 — це програмно-визначуваний пристрій ракетного зв'язку X-діапазону, який забезпечує повний напівсферичний зв'язок на 360 градусів у польоті", — повідомило журналістам порталу джерело в армії США.

Раніше стало відомо, що HIMARS поставив рекорд дальності пострілу ракетами GMLRS. Корпорація Lockheed Martin оголосила про випробування ракети GMLRS-ER, яка подолала відстань у 150 км. Це найбільша дальність польоту, яка досі була досягнута ракетою цього типу. Випробування проводилися на американському полігоні White Sands.

Згідно з даними компанії, модернізована ракета досягла заданих параметрів наведення і траєкторії, а також інтеграції з системою HIMARS. Повідомляється, що раніше ракети такого класу могли вражати цілі на відстані 85 км, але тепер з урахуванням проведених випробувань планується запустити GMLRS-ER у серійне виробництво.

Фокус уже розповідав, що в Польщі запрацював завод з виробництва HIMARS. За словами віцепрезидента компанії Lockheed Martin Джонатана Хойла, системи HIMARS стали ключовим обладнанням для більшості армій НАТО і довели свою ефективність в Україні.