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Військовий із Умані зібрав антидронові рушниці просто на фронті: як їх застосовують (фото)

Олександра Мандровська
Фото: Сергій Петришин | Уманський розробник Сергій Петришин створив свою першу антидронову рушницю, перебуваючи на фронті

Антидронова система дає змогу бійцям ЗСУ глушити комерційні дрони, такі як Mavic 3T, на відстані близько 700 метрів.

Військовий із Умані, 53-річний Сергій Петришин створив антидронові рушниці, за допомогою яких можна збивати російські дрони. Про це він розповів в інтерв'ю регіональному медіа "УманьNews.City".

Як Сергій Петришин почав збирати рушниці

За словами військового, думка про те, що потрібно щось зробити для захисту від дронів, у нього виникла одразу після першого виходу на позицію (чоловік у складі Уманської ТРО виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку). Антидронові рушниці, які були представлені на ринку, коштували від 300 000 до 400 000 гривень, і придбати таку техніку військові самостійно не могли.

"Я підняв інформацію в інтернеті, дивився, спілкувався з військовими, у яких були якісь напрацювання в цьому напрямку. Обговорювали це з військовими з інших бригад, із узагалі незнайомими людьми в інтернеті. І так познайомився з чоловіком, який, поки був на лікуванні після поранення, самостійно виготовив антидроновий засіб", — розповів журналістам Сергій Петришин.

Під час листування з творцем антидронової системи військовий отримав креслення з усіма необхідними технічними деталями, а вже на їхній основі вже створив власні пристрої.

Найефективніша така рушниця під час взаємодії з Mavic
Фото: Сергій Петришин

"Першу антидронову рушницю було складно виготовити, бо треба було все підганяти. Друга вже пішла швидше. Я трохи покращив цю конструкцію, удосконалив — поставив потужніші батареї, блоки й антени. За період, що ми були там на Бахмутському напрямку, поки нас не вивели, я виготовив вісім рушниць", — уточнив розробник.

Сергій Петришин виготовляв антидронові рушниці, воюючи на Бахмутському напрямку
Фото: Сергій Петришин

Випробування першої антидронової рушниці пройшли успішно: на відстані близько 700 метрів зброя уразила безпілотний літальний апарат Mavic 3T. Це був дуже хороший результат, оскільки саме на відстані 500-700 метрів людина ще може побачити дрон власним зором, не застосовуючи для цього спеціальну оптику.

Як використовувати антидронову рушницю

Техніку потрібно спрямувати на безпілотний літальний апарат, коли той з'явиться в полі зору людини. Електромагнітне поле, яке створює антидронова система, робить перешкоди частотам, на яких дрон керується від пульта. Антидронова рушниця має взаємодіяти з БПЛА до того часу, доки в безпілотника не сяде батарейка. Як правило, це займає від 15 до 25 хвилин. Найефективніша така рушниця під час взаємодії з Mavic. Вартість техніки становить від 45 до 50 тисяч.

Випробування першої антидронової рушниці пройшли успішно
Фото: Сергій Петришин

Зазначимо, що Сергій Петришин розробив і втілив у реальність проєкт ще однієї техніки — антидронової рушниці, яка здатна виводити з ладу дрони-камікадзе. Для такої системи зовсім інші вимоги, ніж для першого виду зброї. Так відбувається тому, що Mavic і FPV-дрон відрізняються своєю будовою, завданнями та робочими частотами. Наразі нову розробку Петришина військові застосовують на фронті в тестовому режимі.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що українець розробив нову антидронову рушницю, яка збиває небезпечні БПЛА "Ланцет". За словами розробників, потужний засіб радіоелектронної боротьби слід застосовувати в парі з оператором, оснащеним аналізатором і направленою антеною, який моніторитиме ефір на наявність характерних "ріжків" радіочастот і визначатиме напрямок польоту "ланцета".

У березні 2023 року ми також писали про те, що в Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ. Один такий комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км і підвищує виживаність бійців на 70%.