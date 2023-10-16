Українцям розповіли, як зберегти Інтернет під час блекаутів: інструкція від Мінцифри

На випадок віялових або аварійних відключень електрики варто знайти провайдера, який працює з технологією PON.

Уряд готується до можливих відключень світла через російські обстріли й підготував інструкцію, як зберегти інтернет-з'єднання під час блекауту. Її у своєму Telegram-каналі опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у понеділок, 16 жовтня.

Очільник Мінцифри зазначив, що відомство разом з інтернет-провайдерами вже готується до можливих блекаутів і робить усе, щоб українці мали стійкий до відключень інтернет. Для цього закуповуються акумулятори та системи резервного живлення. Постачальники зв'язку вже переходять на енергоощадні інтернет-мережі для безперебійної роботи зв'язку. Крім того, для споживачів підготували інструкцію, як мати стабільний інтернет навіть тоді, коли немає світла.

По-перше, потрібно уточнити в інтернет-провайдера, чи перейшов він на енергоощадні мережі та на який зможе забезпечити клієнтів інтернетом. Найкраще, коли провайдер перейшов на PON — сучасну технологію, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Наразі послугами таких провайдерів уже користуються 2,7 млн українців.

Якщо провайдер уже користується цією технологією, необхідно купити повербанк для Wi-Fi роутера і USB або DC-кабель. Після цього людина зможе залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень електрики, але й під час довгострокових відключень світла.

У разі, коли провайдер ще не перейшов на PON-технологію, необхідно знайти найближчого провайдера, який надає таку послугу, і подати заявку на підключення. Щоб прискорити цей процес, можна скооперуватися із сусідами. Зазначимо, що в цьому випадку також потрібно придбати повербанк і USB або DC-кабель, щоб живити роутер.

Українцям дали інструкцію, як зберегти інтернет під час блекауту Фото: Telegram / Михайло Федоров

Нагадаємо, у Міненерго попередили українців щодо графіків відключення світла взимку. У такий спосіб у профільному міністерстві відреагували на повідомлення, які поширюються в соціальних мережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.

Також ми писали про те, як змусити Інтернет працювати від повербанка під час вимкнення світла. Насамперед необхідно зв'язатися з постачальником послуг телефоном або в месенджерах і з'ясувати, чи можна налаштувати підключення до вузла зв'язку з безперебійним джерелом енергії.