Допоможе в розвитку акумуляторів: Китай знайшов поклади рідкісної руди (карта)

Метал стане особливо популярним у майбутньому, оскільки вчені працюють над розробкою ніобій-літієвих і необій-графітових батарей.

У Китаї виявлено величезні поклади ніобобаотиту, який у своєму складі містить рідкісноземельний ніобій, відомий своїми надпровідними здібностями, що активно використовується у високих технологіях. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Ніобій — міцний сріблястий метал, який застосовують у сплавах для виготовлення деталей реактивних двигунів і ракет, також він є важливим компонентом напівпровідників. Здебільшого його знаходять у Бразилії та Канаді, але китайські геологи знайшли ніобобаотит — рідкісноземельну залізну руду з ніобієм — у гірничодобувному районі Баян-Обо у Внутрішній Монголії.

Ніобобаотит має розмір від 20 до 80 сантиметрів і містить барій, ніобій, титан, залізо і хлор. Це 13-й нещодавно виявлений мінерал з моменту створення ядерної геологічної системи Китаю 70 років тому, повідомили геологи в пресрелізі Китайської національної ядерної корпорації (CNNC). Ніобій отримав свою рідкість через те, що це досить щільний елемент і що його присутність у земній корі оцінюють лише у двадцять частин на мільйон. Мінеральна руда вже отримала класифікацію Комісії з нових мінералів, номенклатури та класифікації (CNMNC) Міжнародної мінералогічної асоціації (IMA) з офіційним номером IMA 2022-127a.

Вид з повітря на родовище Баян Обо, де було виявлено нову руду Фото: Getty Images

Ніобій — надпровідник з винятковими струмопровідними властивостями за низьких температур. Він також широко використовується в галузях медичної діагностики, наприклад, в апаратах магнітно-резонансної томографії (МРТ) і спектрометрах ядерного магнітного резонансу (ЯМР) для аналізу спектральних ліній.

Нове відкриття ніобобаотиту означає, що Китаю, як стверджують журналісти видання, не доведеться імпортувати ніобій у найближчому майбутньому. Країна імпортує 95% своїх потреб у ніобії. Тим більше як зазначають експерти, зараз активно зростає інтерес до ніобієвих технологій для літієвих батарей.

Дослідники також припускають, що метал стане особливо популярним у майбутньому, оскільки вчені працюють над розробкою ніобій-літієвих і необій-графітових батарей. Передбачається, що вони допоможуть знизити ризик загорянь, крім того, такі батареї заряджаються швидше і їх можна заряджати частіше, ніж традиційні літієві.

Раніше Фокус повідомляв, що Panasonic розробляє нові батареї для дронів. Ці акумулятори зможуть витримати десятки тисяч циклів заряду і розряду, в майбутньому технологію швидкої зарядки адаптують і для електромобілів.