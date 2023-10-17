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"Жодного шансу на порятунок": дрони ЗСУ знищили російську БМП, як це вдалося (відео)

Олександра Мандровська
Фото: Мiноборони РФ | Військові за допомогою дрона розбомбили російську БМП-3

Українські військові вистежили бойову машину піхоти і вночі відправили на полювання безпілотний бомбардувальник, який успішно виконав своє завдання.

Військовослужбовці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою безпілотного літального апарату знищили бойову машину піхоти росіян. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу у Facebook у вівторок, 17 жовтня.

Відомо, що один із підрозділів бригади помітив БМП російських окупантів. Було ухвалено рішення ліквідувати бронетехніку в темний час доби за допомогою дрона з приладом нічного бачення і з системою скидання боєприпасів. Оператор дрона успішно підвів безпілотник до його цілі, після чого дрон скинув кілька боєприпасів на бойову машину. Вогонь охопив техніку вже після першого влучання, а наступні завершили справу і добили БМП, остаточно вивівши її з ладу.

"Уважний підхід і високий рівень підготовки пілотів, корегувальників, командирів допомогли їм знищити російську техніку. Військовослужбовці 82 ОДШБр знову продемонстрували свою ефективність і неперевершений професіоналізм, — підписали військові зняті відеокадри. — "Соколи 82 окремої десантно-штурмової бригади завжди стоять на варті, спостерігають з повітря, і не дають ворогу жодного шансу на порятунок!".

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Нагадаємо, дещо раніше стало відомо про те, що під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів. Для того, щоб вразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів.

Крім того, 12 жовтня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника направив дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.