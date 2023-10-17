Українським військовим спростили процедуру списання дронів: як це допоможе перемогти Росію

Згідно з новими умовами, командири підрозділів можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без узгодження з вищим керівництвом.

Українські військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 17 жовтня.

Чиновник зазначив, що дещо раніше в країні вже спростили імпорт дронів, процедуру допуску до експлуатації, скасували мита і ПДВ, створили спеціальні зони для випробування "пташок". Процедура списання дронів — це останній блок, який заважав розвитку ринку БПЛА.

"Відтепер військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів. Завдяки цьому держава зможе ефективніше забезпечувати Сили оборони безпілотниками на фронті", — написав Михайло Федоров.

Як змінилася процедура списання БПЛА для військових

Якщо раніше для того, щоб списати безпілотний літальний апарат, який не підлягає відновленню, потрібно було підготувати від 16 до 38 документів, то після спрощення процедури достатньо буде 2-4 офіційні папери. А сама процедура, замість 6 місяців, буде завершена протягом 2-3 тижнів.

"Наприклад, за військовим закріплено 10 безпілотників, які пошкоджені під час бойового завдання. Щоб отримати нові дрони, йому потрібно списати попередні. А це — до шести місяців паперової роботи. Тепер процес відбуватиметься значно швидше", — пояснив Михайло Федоров.

Завдяки наказу Міноборони:

командири рот, батальйонів і бригад можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без узгодження з вищим керівництвом;

дрони-камікадзе або інші ударні БПЛА можна списувати без розслідування і десятків непотрібних папірців;

деталі пошкоджених "пташок" можна використовувати для модернізації та відновлення інших безпілотників.

Як змінилася процедура списання БПЛА для військових Фото: Минцифры

Нагадаємо, на початку січня 2023 року Кабмін спростив ввезення в Україну комерційних дронів для ЗСУ. Українцям більше не потрібно діставати гарантійні листи та ліцензії, завдяки цьому військові на фронті будуть швидше отримувати безпілотники.

А дещо раніше засновник проєкту A.Drones і військовослужбовець Юрій Касьянов пояснив, чому ЗСУ потрібні сотні дешевих БПЛА на день. На його думку, війну виграє сторона, яка зможе виробляти більше дронів-камікадзе.