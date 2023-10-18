Зіграють вирішальну роль у перемозі: ЗСУ почали використовувати автономні дрони-вбивці (відео)

Українські безпілотники Saker Scout можуть нести до трьох кілограмів бомб і працюють разом із системою Delta для створення карт поля бою.

Українські безпілотники Saker Scout, оснащені штучним інтелектом, тепер використовуються для автономного пошуку й ураження російських військ без участі людини. Про це йдеться в матеріалі Forbes, опублікованому у вівторок, 17 жовтня.

Безпілотники Saker Scout здатні виявляти й атакувати різні типи російських військових об'єктів у районах, де радіоперешкоди заважають зв'язку з іншими літальними апаратами. Ці невеликі квадрокоптери можуть нести до трьох кілограмів бомб і вже довели свою ефективність у знищенні важких танків. Технологію штучного інтелекту, використовувану в цих дронах, спочатку розробили для безпілотних систем технічного зору в сільському господарстві, але потім модифікували, щоб допомагати військовим виявляти техніку, приховану рослинністю або камуфляжем.

Комплекс Saker постійно вдосконалюється для розпізнавання нових типів об'єктів або транспортних засобів, вона вже взаємодіє з усіма наявними системами ситуаційної обізнаності Сил оборони України, зокрема, з системою "Дельта", що об'єднує дані з дронів і супутників для створення докладних карт поля бою. Зрештою розробники хочуть, щоб БПЛА могли швидко й ефективно завдавати ударів без участі людини. На їхню думку, це може зіграти вирішальну роль у перемозі над російськими військами. Попри заклики проти використання автономних роботів-вбивць, компанія Saker вважає, що її система штучного інтелекту може врятувати життя людей, і постійно працює над її оновленням і вдосконаленням.

Так виглядає дрон Saker Scout, яким уже користуються українські військові на передовій Фото: Міноборони України

Технічні характеристики безпілотника Saker Scout

дальність польоту — до 10 км;

оснащення — інфрачервона оптика для роботи вночі;

система наведення — інерціальна, дає змогу підвищити стійкість дрона до засобів РЕБ.

Безпілотники Saker Scout здатні самостійно знаходити, ідентифікувати й атакувати 64 різні типи російських "військових об'єктів", діючи в районах, де радіоперешкоди блокують зв'язок і не дають змоги працювати іншим безпілотникам. ШІ Saker також здатний здійснювати візуальну навігацію за відомими орієнтирами на місцевості, що дає змогу безпілотнику знайти дорогу навіть у разі перешкод GPS.

Saker Scout може виступати в ролі мисливця для команд FPV-штурмовиків: ШІ виступає в ролі спостерігача, який вказує цілі, і автоматично передає дані операторам FPV-штурмовиків, які перевіряють ціль перед нанесенням по ній удару. До комплексу входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які коригуються, зокрема, за допомогою флагманського дрона.

Зазначимо, що компанію Saker було засновано 2021 року для розроблення доступного штучного інтелекту для малого бізнесу із застосуванням як безпілотних систем технічного зору для захисту сільськогосподарських культур. Після вторгнення Росії компанія переключилася на надання допомоги військовим. Однією з перших вимог бійців ЗСУ був ШІ, що допомагає оператору безпілотника виявити транспортні засоби, приховані рослинністю або камуфляжем.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що дрони з ШІ SAKER SCOUT схвалили для застосування ЗСУ. Ці безпілотники долають відстань у 10 кілометрів і розпізнають тип об'єктів для атаки завдяки машинному зору, від якого майже неможливо сховатися.

А в другій половині липня ЗМІ показали, як українські дрони з ШІ знищують заховану техніку російської армії. БПЛА помічають об'єкти, які не може побачити людське око, а потім самі ж знищують їх бомбами, допомагаючи артилерії економити снаряди.