Нове слово в повітряних боях: розкрито головні переваги дронів XQ-58A Valkyrie (відео)

Інноваційна модель з ШІ може виконувати широкий спектр завдань, включно з розвідкою і веденням оборонних дій, і навіть діяти в складі рою.

Новий автономний стелс-безпілотник XQ-58A Valkyrie став потужним та інноваційним літаком із поліпшеними аеродинамічними характеристиками, здатним виконувати різні завдання без пілота та інтегруватися в рій безпілотників. Про переваги цього українського дрона написало медіа Interesting Engineering у понеділок, 16 жовтня.

Розроблений у Дослідницькій лабораторії ВПС, цей високошвидкісний і недорогий літак є ключовим компонентом проєкту Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT). Однією з відмінних рис XQ-58A Valkyrie є його новаторська конструкція. Трапецієподібний фюзеляж органічно поєднує в собі стрілоподібні основні крила, характерний V-подібний хвіст і верхній повітрозабірник. Така унікальна конфігурація не тільки покращує аеродинамічні характеристики літака, а й робить його винятково малопомітним, що являє собою серйозну проблему для потенційного противника.

Працюючи на вражаючій висоті (14 кілометрів), безпілотник Valkyrie добре підготовлений до виконання найрізноманітніших завдань і в найрізноманітніших умовах. Будь то ведення розвідки в глибині ворожої території або патрулювання повітряного простору, цей безпілотний літальний апарат демонструє дивовижну адаптивність.

На відміну від звичайних військових літаків, XQ-58A Valkyrie не використовує для зльоту і посадки традиційні злітно-посадкові смуги. Натомість він використовує ракетну систему запуску та парашутного відновлення, що дозволяє йому діяти з різних стартових платформ. Компактні розміри та мінімальні вимоги до матеріально-технічного забезпечення роблять його ідеальним рішенням для роботи у віддалених районах і зонах обмеженого доступу.

Адаптивність XQ-58A дозволяє йому виконувати різні функції — від розвідки до ведення оборонних дій і навіть відволікання вогню противника. Крім того, він може легко діяти у складі рою безпілотників, діючи як під безпосереднім керівництвом пілота, так і без нього, що дає змогу виконувати різні бойові сценарії.

Interesting Engineering вважає, що XQ-58A Valkyrie є новою ерою в повітряній війні, поєднуючи в собі передову конструкцію, висотні можливості та оперативну адаптивність. У міру розвитку технологій стає очевидним, що "Валькірія" здатна зіграти ключову роль у формуванні майбутнього військової авіації. Здатність виконувати широкий спектр завдань у поєднанні з скритністю і нетрадиційними методами запуску робить її справжнім "гравцем" на сучасному полі бою.

Безпілотник XQ-58A Valkyrie: що про нього відомо

XQ-58A являє собою недорогий тактичний безпілотний літальний апарат, створений за принципом "чистого аркуша". Він змінює парадигму технології тактичних БПЛА, забезпечуючи поєднання дальності польоту, високої швидкості та маневреності. Дрон також має можливість застосування летальної зброї з внутрішнього бомбовідсіку і крилових установок. Незалежність від злітно-посадкової смуги і величезна дальність польоту забезпечують максимальну експлуатаційну гнучкість і корисність для бойових дій.

Технічні характеристики XQ-58A Valkyrie

довжина — 9,1 м;

розмах крил — 8 м;

маса — 1,1 т;

двигун — турбовентилятор;

максимальна стартова маса — 2,7 т;

обсяг внутрішнього корисного навантаження — 272 кг;

місткість середнього крила — 272 кг;

крейсерська швидкість — близько 857 км/год;

експлуатаційна висота — 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL);

управління — ручне або запрограмоване.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що ВПС США хочуть отримати 2000 безпілотників Valkyrie з ШІ. Пентагон планує отримати з бюджету близько 6 млрд на цю програму, а вартість кожного дрона "Валькірія" становитиме від $3 до $25 млн, але деякі експерти проти створення "розумної" зброї.

А на початку травня ми писали про те, що інженери поліпшили бойовий стелс-дрон XQ-58A Valkyrie. Тоді виконавчий директор Kratos Ерік ДеМарко заявив, що тактичні реактивні БПЛА XQ-58A Valkyrie визнано найфункціональнішими і найдоступнішими у своєму класі.