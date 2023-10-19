ППО стане ще сильнішою: поліпшена РЛС П-18С допоможе військовим захищати українців (фото)

Оновлена радіолокаційна станція може відстежувати одночасно до 250 цілей на відстані до 350 км, що дасть змогу ЗСУ збивати більше ворожих ракет і безпілотників.

Компанія "Системний Електронний Експорт" провела модернізацію радіолокаційної станції П-18, створеної десятки років тому. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України у Facebook, яке було опубліковано в середу, 18 жовтня.

Оновлена станція, що отримала назву П-18С, має сучасні системи життєзабезпечення, електроживлення та підйому антени. Бортова апаратура П-18С дає змогу керувати роботою станції віддалено. Основними завданнями для модернізованої станції є автоматичне виявлення цілей, визначення координат і передача радіолокаційних даних користувачам. П-18С має дальність виявлення цілей до 350 кілометрів і може одночасно супроводжувати до 250 цілей. Термін її експлуатації становить 60 тисяч годин.

Станція використовує сучасне програмне забезпечення на базі Linux, розширює діапазон частот до 140-180 МГц і дає змогу використання віддалених робочих місць на дистанції до 500 метрів. Усе обладнання розміщується на одному шасі, що забезпечує її ергономіку та живучість у бойових умовах. Оновлена П-18С може значно посилити протиповітряну оборону завдяки своїм поліпшеним можливостям виявлення та передачі даних про повітряні цілі.

Оновлена версія П-18С з поліпшеними можливостями виявлення повітряних цілей і віддаленим управлінням роботи Фото: NAUDI Оновлена версія П-18С з поліпшеними можливостями виявлення повітряних цілей і віддаленим управлінням роботи Фото: NAUDI

"РЛС мають надзвичайно велике значення для сил оборони, адже за їхньою допомогою військові отримують інформацію про повітряну обстановку над Україною та розпізнають виявлені цілі, які потім знищує протиповітряна оборона", — зазначили в NAUDI.

Нагадаємо, у другій половині вересня ми писали про те, як контрнаступу України допоможе нова РЛС 112L4. Радіолокаційні станції мають підвищити точність ураження позицій противника артилерійським вогнем, а також допоможуть економити українським військовим дефіцитні боєприпаси.

А наприкінці серпня Україні передали РЛС TRML-4D, яка закриє небо від ракет ЗС РФ. Мультифункціональний радіолокатор може використовуватися для розвідки повітряного простору і поля бою, а також дає можливість тактичного використання в якості радара артилерійської розвідки.