ППО стане ще сильнішою: поліпшена РЛС П-18С допоможе військовим захищати українців (фото)
Оновлена радіолокаційна станція може відстежувати одночасно до 250 цілей на відстані до 350 км, що дасть змогу ЗСУ збивати більше ворожих ракет і безпілотників.
Компанія "Системний Електронний Експорт" провела модернізацію радіолокаційної станції П-18, створеної десятки років тому. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України у Facebook, яке було опубліковано в середу, 18 жовтня.
Оновлена станція, що отримала назву П-18С, має сучасні системи життєзабезпечення, електроживлення та підйому антени. Бортова апаратура П-18С дає змогу керувати роботою станції віддалено. Основними завданнями для модернізованої станції є автоматичне виявлення цілей, визначення координат і передача радіолокаційних даних користувачам. П-18С має дальність виявлення цілей до 350 кілометрів і може одночасно супроводжувати до 250 цілей. Термін її експлуатації становить 60 тисяч годин.
Станція використовує сучасне програмне забезпечення на базі Linux, розширює діапазон частот до 140-180 МГц і дає змогу використання віддалених робочих місць на дистанції до 500 метрів. Усе обладнання розміщується на одному шасі, що забезпечує її ергономіку та живучість у бойових умовах. Оновлена П-18С може значно посилити протиповітряну оборону завдяки своїм поліпшеним можливостям виявлення та передачі даних про повітряні цілі.
"РЛС мають надзвичайно велике значення для сил оборони, адже за їхньою допомогою військові отримують інформацію про повітряну обстановку над Україною та розпізнають виявлені цілі, які потім знищує протиповітряна оборона", — зазначили в NAUDI.
Нагадаємо, у другій половині вересня ми писали про те, як контрнаступу України допоможе нова РЛС 112L4. Радіолокаційні станції мають підвищити точність ураження позицій противника артилерійським вогнем, а також допоможуть економити українським військовим дефіцитні боєприпаси.
А наприкінці серпня Україні передали РЛС TRML-4D, яка закриє небо від ракет ЗС РФ. Мультифункціональний радіолокатор може використовуватися для розвідки повітряного простору і поля бою, а також дає можливість тактичного використання в якості радара артилерійської розвідки.