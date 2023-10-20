Китай посилено працює над захистом від дронів-камікадзе: яку зброю використовуватиме

Крім антидронових засобів Китай розробляє власні БПЛА та активно продає комплектуючі для дронів в інші країни, зазначають аналітики Пентагону.

Китайські військові посилено розробляють радіоелектронні, кінетичні та вибухові засоби захисту від дронів-камікадзе, оскільки такі апарати становлять дедалі більшу загрозу в сьогоднішніх війнах. Про це повідомляє портал Defensecoop.

Згідно з новим звітом Пентагону, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) інтегрувала у свої війська гібридні самохідні зенітно-артилерійські системи (СПАДА), гармату зенітну артилерію, малі спеціалізовані системи радіоелектронної боротьби та переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), які тепер складають основу захисту від дронів противника.

Як приклад боротьби з дронами в новому дослідженні зазначається, що легкі загальновійськові бригади оснащуються платформами з шестиствольною 25-мм рухомою гарматою, яка обертається та може використовувати попередньо фрагментовані снаряди з програмованим детонатором із таймером дії. На її вежі встановлено 16 переносних зенітно-ракетних комплексів.

На додаток до кінетичних систем, призначених для ураження загроз за допомогою снарядів і ракет, китайські військові також просуваються вперед у розробці засобів радіоелектронної боротьби, які можуть глушити або садити дрони.

Пекін, як зазначено у звіті, продовжує вдосконалювати свої великі розвідувальні й ударні безпілотники. За останні три роки відбулося кілька ключових презентацій нових моделей. До них належать показ на авіашоу реактивного БПЛА Xianglong, а також презентація як надзвукового БПЛА WZ-8, так і модернізованої версії стелс-безпілотного бойового літального апарата GJ-11.

Дрон Xianglong WZ-7 Дрон Wuzhen-8 Дрон GJ-11

Експерти Пентагону зазначають, що Китай дедалі частіше використовує вдосконалені малі БПЛА як у військовому, так і в цивільному секторі, водночас китайська промисловість залишається ключовим експортером дронів і компонентів усіх розмірів. У своїх розробках китайські інженери демонструють зацікавленість у створенні безпілотних систем, які можуть взаємодіяти в концепції "рою дронів", зазначають військові аналітики.

Раніше Фокус писав, що в Росії вперше публічно визнали, що отримують БПЛА з Китаю. Однак, за словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, головним завданням зараз є, щоб 41% БПЛА до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії".