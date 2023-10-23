"Купити двигун і зібрати може будь-хто": Ігнат оцінив нові дрони-"газонокосарки" з РФ

Российские военные атаковали Киев дронами, которые украинцы назвали "газонокосилками". В России их создают из подручных материалов и используются для нападения из разных направлений.

Російські військові продовжують атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. У ніч понеділка українські військові зуміли збити ще один дрон, який прозвали "газонокосаркою" через характерний гул, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в понеділок, 23 жовтня.

За словами Ігната, такі дрони створюють із доступних матеріалів і комплектуючих, їх можна купити в інтернеті, а планер зробити в авіамодельних клубах.

"Ліплять його... ну ви бачили, звичайний двигун, який можна придбати в інтернеті. Зробити планер можна в будь-якому гуртку авіамоделювання, тому що багато хто зараз займається цими засобами", — сказав речник ЗС ЗСУ.

Головним засобом виявлення таких дронів є радіолокаційні пристрої. Гул мотора слугує додатковою допомогою у визначенні місця розташування дрона. Українські військові також звертають увагу на візуальні ознаки. Військовий представник також зазначив, що технічні характеристики дрона, особливо потужність двигуна і вага вибухової речовини, можуть бути критичними факторами під час виявлення і знищення дрона.

"Противник використовує навіть такі засоби для того, щоб атакувати нас із різних напрямків і виснажувати нашу систему ППО. Але попри це — ціль, на яку треба реагувати, яку треба знищувати", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили деталі нічної атаки ЗС РФ. За інформацією Повітряних сил, росіяни атакували східні, південні та центральні регіони України. Пуски більшості ударних дронів здійснювалися з окупованого Криму.

Крім того, ми писали про те, наскільки ППО України готова протистояти атакам ЗС РФ на енергетику. Попри постачання іноземних систем ППО основу української системи оборони досі складають радянські комплекси, ракети до яких закінчуються.