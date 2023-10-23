Авіаракета та 14 БПЛА: в ЗСУ повідомили деталі нічної атаки ЗС РФ (фото)

За інформацією Повітряних сил, росіяни атакували східні, південні і центральні регіони України. Пуски більшості ударних дронів здійснювалися з окупованого Криму.

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У ніч на 23 жовтня цьогоріч російські окупанти атакували регіони України "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Успішно було знищено:

13 Shahed-136/131;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БпЛА невстановленого типу.

Інфографіка ПС ЗСУ Фото: ЗСУ

За даними ПС ЗСУ, агресор атакував дронами південні, східні і центральні регіони України з півдня — мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Ракету Х-59 було застосовано з літака Су-34 у повітряному просторі тимчасово окупованої Запорізької області.

Безпілотник невстановленого типу ймовірніше було запущено з північного кордону України з Росією.

Нічні "гості" у небі України — деталі

Про нічну атаку на регіон повідомили у Хмельницькій ОВА. Станом на цей час відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

Дрони спостерігали у небі Київської області, де повітряна тривога тривала трохи більше двох години. На території області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.

Дев’ять "шахедів" було знищено в Одеській області. Уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури в одному з районів. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Важливо

Нічний обстріл України: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО (інфографіка)

Нагадаємо, Фокус писав, що в ніч на 22 жовтня ЗС РФ атакували Харківську область ракетою С-300. Ракета вдарила по терміналу "Нової пошти" в Харкові, убивши шістьох людей та поранивши 17. Убитим було від 21 до 31 року, розповіли в компанії.

Раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про нову конструкцію безпілотників, які використовує РФ на війні в Україні. З його слів, безпілотники містять мотори, які вільно продаються на Aliexpress.

Також 21 жовтня українське командування розповіло про нову тактику російських обстрілів: противник використовує відразу кілька видів ракет, щоб виснажити сили ППО.