Авиаракета и 14 БПЛА: в ВСУ сообщили детали ночной атаки ВС РФ (фото)

По информации Воздушных сил, россияне атаковали восточные, южные и центральные регионы Украины. Пуски большинства ударных дронов осуществлялись из оккупированного Крыма.

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В ночь на 23 октября этого года российские оккупанты атаковали регионы Украины "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Успешно было уничтожено:

13 Shahed-136/131;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 ударный БпЛА неустановленного типа.

Инфографика ВС ВСУ Фото: ВСУ

По данным ВС ВСУ, агрессор атаковал дронами южные, восточные и центральные регионы Украины с юга — мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Ракета Х-59 была применена с самолета Су-34 в воздушном пространстве временно оккупированной Запорожской области.

Беспилотник неустановленного типа, вероятнее всего, был запущен с северной границы Украины с Россией.

Ночные "гости" в небе Украины — детали

О ночной атаке на регион сообщили в Хмельницкой ОГА. По состоянию на это время сведений о пострадавших или повреждении имущества нет.

Дроны наблюдали в небе Киевской области, где воздушная тревога длилась чуть более двух часов. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.

Девять "шахедов" были уничтожены в Одесской области. Обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры в одном из районов. На месте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Важно

Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО (инфографика)

Напомним, Фокус писал, что в ночь на 22 октября ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетой С-300. Ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, убив шесть человек и ранив 17. Убитым было от 21 до 31 года, рассказали в компании.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о новой конструкции беспилотников, которые использует РФ на войне в Украине. По его словам, беспилотники содержат моторы, которые свободно продаются на Aliexpress.

Также 21 октября украинское командование рассказало о новой тактике российских обстрелов: противник использует сразу несколько видов ракет, чтобы истощить силы ПВО.