"Все было одновременно": ВС РФ применили новую тактику во время ночной атаки Украины (фото, видео)

Российские военные почти одновременно применили тактическую авиацию, управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Враг пытался истощить украинскую систему ПВО, рассказали в командовании.

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В ночь с 20 на 21 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд украинских областей. Фокус рассказал, в каких городах раздавались взрывы и последствия вражеских атак.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила, что враг применил новую тактику смешанных атак. По ее словам, этой ночью почти одновременно российские военные направили тактическую авиацию, управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона прифронтовых городов — Криворожье и Николаевщина. Также оккупанты применили ударные БПЛА.

"Фактически все было одновременно. Это направлено на истощение систем противовоздушной обороны и максимального достижения результата", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что одновременного пуска ракет и авиабомб еще не наблюдали в Украине. Гуменюк считает, что враг пытался нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знает, что украинская сторона не работать по КАБам.

Обстрел Кривого Рога

Мэр Кривого Рока Александр Вилкул сообщил, что вечером 20 и ночью 21 октября российские военные обстреляли город с помощью ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

"К сожалению, были попадания", — сказал Александр Вилкул.

По его словам, в результате вечерней ракетной атаки по дачному кооперативу в пригороде погиб мужчина 1963 года рождения, тогда как его жену 1967 года рождения госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Также повреждения получили три дома, возник пожар, однако его оперативно потушили.

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Еще одну атаку враг совершил поздно вечером с помощью ракет и дронов, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры, возник пожар, который потушили. Вилкул отметил, что обошлось без потерь.

Он отметил, что в Криворожском и Никопольском районах других обстрелов не было. В городе стабильно работает вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения.

Зато председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак показал фото российской атаки по Кривому Рогу.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА", — сказал он.

Обстрел Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ночью 21 октября в 02:58 россияне нанесли ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, в пятницу 20 октября в 12:40 по береговой линии Очакова зафиксировали артиллерийский вражеский обстрел. Пострадавших нет.

Обстрел Запорожской области

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко рассказал, что по области враг нанес 106 ударов, в частности пострадало 20 населенных пунктов.

"По территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Волшебного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Щербаков, Пятихаток и других городов и сел на линии огня пришлось 88 артобстрелов", — сообщил он.

Малашко отметил, что по Любицкому военные ВС РФ нанесли ракетный удар, тогда как 13 БПЛА атаковали Галяйполе, Левадное, Работино, Чаривное, Малиновку, Новодаровку, Каменское и Пятихатки. Также оккупанты из РСЗО трижды обстреляли Работино, а по Орехову нанесли авиационный удар. В результате атак жилые дома и объекты инфраструктуры подверглись разрушениям. Никто из людей не пострадал.

Обстрел Харьковской области

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, 20 октября около 23:15 ВС РФ обстреляли из РСЗО село Липцы Харьковского района, предварительно обошлось без пострадавших.

В течение суток военные РФ обстреляли Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области. В результате атаки по селу Кучеровка были повреждены два дома и хозяйственные постройки, 39-летнего гражданского мужчину госпитализировали в больницу с ранениями.

"Кроме того, под ударами оккупантов находились Волчанск, Огурцево и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты", — сказал Синегубов.

Обстрел Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что в течение 20 октября враг 57 раз обстрелял регион. В частности, было выпущено 322 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и дронов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранения", — заявил он.

Напомним, ночью 19 октября враг массированно атаковал мирные города Украины. В частности, взрывы раздавались в двух областях — Днепропетровской и Николаевской.

18 октября оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего в городе возникли проблемы с электроснабжением. Были зафиксированы попадания в Индустриальном районе, одна женщина получила осколочные ранения.