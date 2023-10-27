"Божевільна чайка" проти росіян: на що здатен новий дрон для ГУР і ЗСУ (відео)

Завдяки широким можливостям, безпілотник можна застосовувати в різних ситуаціях, як для виконання бойових завдань, так і для допомоги цивільним.

Засновник організації "Єдиний Центр Розвитку України" Арсен Гаврилець винайшов і втілив у реальність модель багатофункціонального безпілотника "Чайка". Про це розробник розповів журналістам "24 каналу".

Перед тим, як повідомити подробиці про дрон, Арсен Гаврилець поділився розповіддю про своє рішення допомогти Україні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року. Він став членом Добровольчого формування територіальної громади та почав активно займатися волонтерством. Представники ЗСУ попросили Гаврильця допомогти скоординувати створення підрозділу з виготовлення безпілотних літальних апаратів, і він зібрав команду зі своїх друзів, зокрема IT-фахівців.

Вони почали розробку та вдосконалення моделі безпілотників, прототипи яких створили ще в травні. На цьому етапі команда дійшла висновку, що ринку потрібен простий і зручний продукт, який відповідатиме потребам армії. Назву Ukrainian Crazy Animals творці БПЛА обрали, щоб відрізнятись від існуючих організацій та залучити фінанси з-за кордону. Цікаво, що дрони цієї серії назвали на честь вимерлих видів, що жили на території України, наприклад, дрон "Чайка" був названий так на честь вимерлого виду "чайка степова".

Що відомо про БПЛА "Чайка"

"Чайка" (повна назва від розробника — "Crazy seagull III" або "Божевільна чайка III") — це безпілотник із серії "Ukrainian Crazy Animals". Призначений для виконання бойових завдань з ураження живої сили та бронетехніки противника з повітря в простих метеорологічних умовах. Технічні характеристики БПЛА "Чайка" можуть змінюватися залежно від потреб ЗСУ або ГУР. Він здатний переносити корисну вагу до 1,3 кг і перебувати в повітрі близько 8 хвилин із крейсерською швидкістю 1 км/хв. "Чайку" використовують на коротких дистанціях, але можливе збільшення ваги вантажу та акумулятора для досягнення більшої дальності.

Замовник отримує разом із 7-дюймовим готовим до застосування квадрокоптером також пульт дистанційного керування, антену для пульта управління і VR-окуляри. Коштує такий набір у середньому 16,8 тис грн.

Розробники пріоритетно забезпечують безпеку операторів дронів, включно з виносними антенами і можливістю віддаленого управління. Вони також працюють над передачею сигналу на додаткове обладнання, що дасть змогу оператору перебувати на безпечній відстані від дрона.

"Чайка" — це безпілотник "Crazy seagull III" із серії "Ukrainian Crazy Animals"

Кількома днями раніше ми писали про те, що українці розробили бойові наземні дрони Ratel S. За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, нова машина пройшла випробування і запущена в серійне виробництво. Ratel S — це нова модифікація попередньої версії дрона Ratel ("Медоїд" з англійської) — вони відрізняються максимальною швидкістю руху і робочою дистанцією. Обидві моделі розробили команда українського підприємства STOLB.COM.UA на чолі з директором Тарасом Остапчуком.

Нагадаємо також про те, що 2023 року в Запоріжжі створили новий дрон-камікадзе для ЗСУ, який отримав назву "Генерал Черешня". Тестову партію, в якій 20 безпілотних літальних апаратів, уже передали українським військовим, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку фронту. Після того як дрони покажуть себе в умовах реальних бойових дій, військові дадуть відгуки про них розробникам.