Китай застосував на навчаннях безпілотники Wing Loong-1E і AR500: чим вони здивували (фото)

Безпілотні апарати забезпечували передачу зображень у реальному часі та координацію дій під час тренувальних операцій.

Китай задіяв безпілотник Wing Loong-1E і безпілотний гелікоптер AR500 у наймасштабніших в історії авіаційних рятувальних навчаннях, які відбулися 27 жовтня в місті Цзіньмень. Про це повідомило медіа The EurAsian Times у вівторок, 31 жовтня.

Навчання були організовані державною корпорацією Aviation Industry Corporation of China (AVIC) і охоплювали різні навчальні сценарії, від розвідки та моніторингу до пожежогасіння та рятувальних операцій. Особлива увага приділялася використанню безпілотних літальних апаратів у надзвичайних ситуаціях.

Під час тренувань безпілотник Wing Loong-1E зіграв важливу роль. Він вилетів з аеродрому Чжанхе, оперативно відреагувавши на появу густого диму, що виник внаслідок імітації пожежі. Безпілотник оснащений сучасною оптико-електронною апаратурою розвідки, радаром і капсулами підтримки зв'язку. Це дало змогу БПЛА забезпечувати передачу високоякісних зображень у реальному часі. Крім того, він виконував функції повітряної базової станції, відновлюючи та підтримуючи сигнали мобільної мережі загального користування, порушені внаслідок пожежі, забезпечуючи безперебійний зв'язок і координацію дій під час ліквідації наслідків аварії.

Безпілотник Wing Loong-1E вирізняється вражаючими характеристиками. Він може нести різне навантаження залежно від особливостей місії, що дає змогу досягти мети багаторазового використання одного безпілотника. Безпілотник зможе вести безперервну розвідку і спостереження на суходолі та на морі, брати участь у бойовому повітряному патрулюванні та ближній авіаційній підтримці, забезпечувати наведення керованої зброї на середні відстані та наведення на ціль, підтримувати точні вогневі удари й зачищення стаціонарних точок, виконувати оцінку шкоди та інші завдання, а також забезпечувати хороші можливості розширення місій.

"Під час управління польотом Wing Loong 1E може збирати один і той самий сигнал із трьох датчиків одночасно і розраховувати одну і ту саму команду трьома комп'ютерами одночасно для забезпечення правильних рішень та інструкцій з управління", — розповів журналістам Global Times головний конструктор Wing Loong-1E Танг Йонг.

За максимальної тривалості польоту 45 годин і максимальної дальності польоту 7000 км Wing-Loong 1E може літати на висоті 10 000 метрів, несучи дві 50-кг зброї, що забезпечує йому високі злітно-посадкові характеристики. Навіть на високогірному аеродромі на висоті 4000 метрів над рівнем моря Wing-Loong 1E може нормально злітати і сідати за максимальної ваги зовнішньої конфігурації. Зліт і посадка з максимальною вагою на низькогірному аеродромі вимагає всього декількох сотень метрів.

Wing-Loong 1E також оснащений високоефективними фотоелектричними датчиками та багатофункціональним радаром. За словами Танга, крім традиційного фотоелектричного і радіолокаційного виявлення, він також здатний здійснювати цифрове фотографування, геопозиціювання і метеорологічне виявлення.

Під час тренувань безпілотник Wing Loong-1E зіграв важливу роль Фото: Courtesy of AVIC

Крім безпілотника Wing Loong-1E, у навчаннях брав участь безпілотний вертоліт AR500. Повітряна машина плавно пролетіла над місцем пожежі. У міру того як фотоелектричний модуль збільшував і зменшував масштаб, зону пожежі, точки відкритого полум'я, лінії вогню та іншу інформацію було чітко видно рятувальникам. Ці зображення передавалися їм у режимі реального часу.

"Інформація про пожежу, отримана за допомогою AR-500, забезпечує основу для ухвалення рішень для подальших операцій з управління вогнем, що має велике значення", — прокоментував роль безпілотного вертольота начальник відділу зв'язку пожежного загону Сунь Ке.

Зазначимо, що ще в грудні 2021 року Вертолітний інститут передав МНС 4 безпілотні вертольоти АР-500, що ознаменувало офіційне включення безпілотних гелікоптерів авіаційної галузі в національну систему аварійно-рятувальних засобів.

Ще в грудні 2021 року Вертолітний інститут передав МНС 4 безпілотні вертольоти АР-500

Нагадаємо, у вересні 2023 року Китай показав свій перший ударний дрон KVD002. Безпілотник є першою моделлю універсального БПЛА, який може служити як для розвідки й цілевказівки, так і удару по ворогу і його об'єктах за допомогою боєприпасів.

А в серпні цього ж року Китай показав у РФ майже точну копію іранського Shahed-136. Китайська Cobtec спершу презентувала свій Sunflower-200 у Білорусі, а за два місяці — у Росії, значно "покращивши".