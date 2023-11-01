Заряджає просто в повітрі: унікальна станція дає змогу дронам працювати безперервно (відео)

Новаторське рішення використовує магнітний резонанс для зарядки будь-яких БПЛА за аналогією зі смартфонами. Це дає змогу дронам довше працювати в польових умовах і рятувати життя.

Канадська компанія Quaze Technologies у партнерстві з Rheinmetall Canada розробила новий інноваційний модуль Drone Swarm Tactical Overwatch (DSTOW) для безпечної та безперервної роботи дронів у небі. Про це повідомляє Commercial UAV Expo.

Зарядні станції можна встановити в будь-якому місці на землі, на транспорті або в командних центрах, щоб підвищити ефективність автономної роботи безпілотників і постійний контроль над ситуацією. Модулі використовують технологію Quaze Surface Power Technology, яка дає змогу використовувати великі поверхні як динамічні вузли бездротової та безшовної передачі енергії, здатні заряджати будь-які пристрої.

DSTOW оснащена спеціальною поверхнею, що працює на основі технології магнітного резонансу — безпілотнику достатньо приземлитися на ній у будь-якій точці, щоб поповнити заряд енергії. Так заряджати дрони набагато зручніше, адже не потрібно протягувати й підключати кабелі, хоча проблема зносу батарей залишається. Як зазначає сайт Defence Update, процес заряджання починається ще в повітрі на висоті приблизно 4 дюймів (10 сантиметрів) над станцією.

Модуль дає змогу відмовитися від громіздких кабелів живлення, забезпечуючи безперебійне живлення незалежно від обладнання та клімату

Тоді як "прив'язні" безпілотники та рішення зі спеціальними зарядними кейсами призначені для конкретних моделей і можуть одночасно заряджати тільки один дрон, DSTOW не залежить від типів і дає змогу заряджати кілька різних апаратів одночасно. Наприклад, за потужності поверхні 500 Вт DSTOW може живити один великий безпілотник або 500 мікродронів потужністю 1 Вт.

DSTOW допомагає постійно передавати інформацію за допомогою БПЛА, що дуже важливо для забезпечення ситуаційної обізнаності, і може врятувати багато кількість життів. Крім того, технологія DSTOW дає змогу відмовитися від використання важкого обладнання та одночасно запобігти неправильному заряджанню. А оскільки бездротовій зарядці не потрібні рухомі частини, ризик механічних поломок зведений до мінімуму. Технологія не боїться потрапляння води, піску, пилу, снігу або льоду, що дуже корисно для застосування в польових умовах.

Система також оснащена призначеним для користувача інтерфейсом для управління кількома безпілотниками з одного пристрою. Для цього до DSTOW можна під'єднати як спеціалізовані планшети, так і інтегровані військові системи Rheinmetall. Комплекс також пропонує функцію автоматичної посадки й зльоту для безперервних операцій — поки один БПЛА працює в небі, інші перезаряджаються на станції.

"Я переконаний, що для нашої технології існує безліч застосувань у сфері оборони. Однак наразі розробляється ще багато потенційних додатків, про які ми скоро розповімо", — заявив генеральний директор Quaze Technologies Ксав'є Бідаут.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що з'явилася бездротова зарядка для дронів, на яку безпілотнику можна навіть не сідати для підзарядки. Тепер БПЛА можна заряджати прямо як смартфон оснащений модулем бездротової зарядки.

Крім того, у травні ми писали про те, що пристрій "Вежа-1" забезпечить БПЛА "нескінченною" зарядкою. Станція може підживлювати дрон на висоті 35 метрів і служити ретранслятором сигналів.