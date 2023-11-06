Росіяни навчилися краще застосовувати FPV-дрони при штурмах: як від цього страждають ЗСУ

Російські військові не стоять на місці, тому українцям потрібно більше засобів для боротьби з ворожими безпілотниками, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації почали краще застосовувати FPV-дрони під час штурмів українських позицій. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

Аналітики зазначили, ворог не стоїть на місці та продовжує вдосконалювати практику застосування FPV-дронів, у результаті чого українським військовим потрібно знайти кращі методи боротьби з російськими БПЛА. Крім цього, у DeepState показали наслідки застосувань таких БПЛА окупантами при штурмах на прикладі околиць селища Приютного у Запорізькій області.

Зокрема, минулого тижня між Старомайорським та Приютним чотири російських військових штурмували три українські позиції з щонайменше 13 бійцями. Моніторингова група показала світлину, на якій показано стоп-кадри основних уражень по позиціях ЗСУ, а саме:

1-3 дрони залетіли у перший окоп, влучили в кулеметника та іншого українського військового, який намагався стримати чотирьох штурмовиків. У результаті загинули четверо українців;

4 та 6 дрони — в другий окоп. У результаті загинуло троє бійців, ще двоє врятувалися втечею;

7 кадр — окупанти йшли з другого окопу в бліндажі, в яких було четверо українців, що змогли врятуватись. Проте через роботу автоматичного станкового гранатомета (АГС) не змогли втримати позицію.

У результаті чого ЗСУ втратили загиблими семеро людей, тоді як окупанти — жодного. Крім цього, ворог зайняв майже кілометр лісосмуги по кривій.

Кадри ураження ЗС РФ по українських позиціях

"Не будемо уточнювати, скільки ворогу коштували 8 FPV-дронів, які дали цей результат. Сказати, що наші хлопці помилялися — не можна. Вони тримали зброю і до останнього вогнем не давали штурмовикам підійти", — йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики додали, що це реалії війни, і найменші зміни на мапі — завжди "піт та кров". Тому волонтерам варто не лише збирати кошти на FPV-дрони, але й шукати шляхи боротьби з ними, переконані в DeepState.

Нагадаємо, 6 листопада командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що українські військові утримують ініціативу під Бахмутом Донецької області. Для того, аби здобути хоч якісь успіхи ворог змінив свою тактику, розповів він.

5 листопада військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російські військові готуються до нового штурму в районі Авдіївки Донецької області. З його слів, українським військовим потрібне підкріплення, оскільки ворог зосередив на цьому напрямку свої свіжі резерви.