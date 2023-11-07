Китай хоче випускати людиноподібних роботів уже 2025 року: де їх застосовуватимуть

Китайська влада впевнена, що роботи стануть новим технологічним проривом після комп'ютерів, смартфонів і електромобілів.

Китай планує до 2025 року налагодити масове виробництво високотехнологічних роботів, що нагадують людей. Подробицями поділилося агентство Bloomberg, посилаючись на план китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій.

Медіа проаналізувало документ китайського відомства, згідно з яким нові роботи змінять світ. У профільному міністерстві уточнили, що "людиноподібні" машини досягнуть свого більш просунутого рівня до 2025 року — саме тоді можна буде говорити про їхнє серійне виробництво.

"Очікується, що вони стануть проривними продуктами після комп'ютерів, смартфонів і транспортних засобів на нових джерелах енергії", — цитує ЗМІ документ.

Китай також хоче, щоб роботи-гуманоїди думали, навчалися і впроваджували інновації до 2027 року, а також планує створити надійну систему галузевих ланцюжків поставок для підтримки їхнього виробництва. Передбачається, що машини дедалі частіше виконуватимуть завдання, які нині виконують люди: від збирання продуктів до роботи в небезпечних середовищах. Ще уряд Китаю планує заохочувати молоді компанії, що спеціалізуються на робототехніці, встановлювати галузеві стандарти, розвивати таланти та поглиблювати міжнародне співробітництво в цій сфері.

У своєму матеріалі ЗМІ звертає увагу читачів на те, що Китай — виробник електроніки номер один у світі — націлений на прорив у сфері зондування довкілля, управління рухом і можливостей взаємодії між машинами і людьми в найближчі два роки. Уряд заохочує використання штучного інтелекту в робототехніці та закликає до додаткових досліджень у сфері розробки рук і ніг для людиноподібних роботів.

Зазначимо, що Китай — це не перша країна, яка всерйоз зайнялася виробництвом людиноподібних роботів. Так, Tesla розробляє гуманоїдного робота "Оптимус", а каліфорнійський стартап Fig у 2023 році залучив $70 млрд на розробку робота-гуманоїда.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що вчені створили робота-самогубцю, який зникає в калюжі слизу. Вчені вважають, що потрібно створити таких гнучких роботів, які могли б виконувати різні завдання, і при цьому контролювати своє життя. Тобто після досягнення поставлених цілей вони могли б себе знищити.

Також Фокус писав про нових унікальних роботів, яких NASA відправить на Місяць наступного року. При цьому це будуть повністю незалежні від команд людини роботи.