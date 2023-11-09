"Згоріли в степах Донбасу": БПЛА роти "Рарог" спалили російські танки і БТР-80 (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, як кілька снарядів завдали противнику чергових втрат. Уточнюється, що операцію провели на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат противнику. Противник залишається як без особового складу, так і без техніки. Черговою ефективною роботою з передової поділилася рота "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади 8 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити, як противник страждає від дій українських захисників. Пілоти нічних дронів знищили російський танк Т-90, який росіяни називали унікальним, адже йому нібито немає аналогів.

"Хотіли дійти до Києва? Згоріли в степах Донбасу! Пілоти нічних дронів спалили танки та броню ворога! Нам потрібно ще більше дронів, щоб вбивати ще більше ворогів", — йдеться в повідомленні.

У ролику показано, що снаряд летить прямо в танк, після чого кадр засліпило через занадто яскравий і великий вибух. Техніка з особовим складом ЗС РФ палахкотіла і детонувала ще довго.

Також бійцям роти "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити танк Т-72 і БТР-80, для яких було використано кілька снарядів, скинутих із БПЛА в нічний час доби. Попередньо, кадри зняті на Авдіївському напрямку, де зараз тривають активні бої.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки в спробах повністю оточити місто. За словами аналітиків, російські окупанти закріпилися на дачах на північ від Степового в Донецькій області. Крім того, за останню добу противник вів наступ на двох ділянках фронту.