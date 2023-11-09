У США вперше запустять надзвуковий дрон DART AE: для цього знадобиться ракета

Суборбітальний безпілотник із водневим реактивним двигуном може літати зі швидкістю 7 Махів на відстань до 2000 км, запевняють творці.

Підрозділ оборонних інновацій США (DIU) готується випробувати суборбітальний надзвуковий безпілотник DART AE, розроблений австралійською компанією Hypersonix. Про це пише видання The Defence Post.

DIU підписало з компанією Rocket Lab для допомоги в запуску Гіперзвукового прискорювача суборбітального випробувального електрона (HASTE). Цей проєкт дасть змогу Міністерству оборони США реалізувати гіперзвукові випробування нових систем.

Зокрема, для демонстрації у штаті Вірджинія випробувальний апарат на основі ракети-носія Electron, модифікований для розгортання корисного навантаження на надзвуковій швидкості, запустить у небо DART AE з космодрому Rocket Lab на острові Воллопс у штаті Вірджинія. Транспортний засіб використовує технологію "непрямого впорскування" палива для запуску безпілотника під час підйому, не виходячи при цьому в атмосферу. Випробування проведуть уже в першому кварталі 2025 року.

"Використовуючи спадщину недорогого Electron від Rocket Lab — комерційної малої ракети-носія, яку найчастіше запускають у світі, — HASTE пропонує можливості для реальних комерційних випробувань, які набагато дешевші за поточні повномасштабні випробування", — заявили в Rocket Lab.

DART AE — це гіперзвуковий дрон із прямоточним повітряно-реактивним двигуном, надрукований на 3D-принтері з жаростійких матеріалів. Він призначений для небалістичних маневрів на швидкості до 7 Махів (8600 км/год).

Як пише Airforce Technology, DART AE має довжину 3 метри, масу 300 кг і просту конструкцію з невеликою кількістю рухомих частин. Він може долати відстань до 1000 км, але для запуску вимагає розгону за допомогою некерованої зондувальної ракети. Передбачається, що такий спосіб знизить вартість запуску і підвищить універсальність безпілотника. Сам DART AE розроблено, щоб замовники могли вивчити особливості польоту, передачі даних і маневреності на надзвукових швидкостях.

Розганятися безпілотнику допомагає SPARTAN — багаторазовий гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун (англ. Scramjet), що використовує водневе паливо. Примітно, що його теж надрукували на 3D-принтері. На додачу до нульового викиду вуглекислого газу чисте водневе паливо дає змогу вмикати та вимикати двигун кілька разів під час польоту. Ця можливість дає змогу використовувати небалістичну траєкторію, якої не можуть досягти звичайні ракети.

Нещодавно американська компанія Kratos показала надзвуковий дрон Thanatos. Він отримав незвичайну конструкцію, завдяки якій має бути менш помітним для радарів противника.